Уламок ракети влучив у голову – жителька Умані дивом вижила після російської атаки (фото)

Сантиметровий уламок ракети пройшов крізь усю ліву півкулю мозку 25-річної мешканки Умані Ірини, яку дивом врятували лікарі після ракетного обстрілу 28 квітня, передає НСН.

Дівчина з мамою знаходилася в сусідньому будинку від багатоповерхівки, куди влучили терористи РФ, повідомили у Міністерстві охорони здоров’я України.

Коли росіяни влучили ракетою у багатоповерхівку в Умані, жінка з мамою спали вдома у сусідньому будинку.

Мама Ірини розповідає, що тривожних сирен не чула. Прокинулась від гучного звуку вдома. Спочатку не могла зрозуміти де вона, бо вибухова хвиля потрощила все навкруги.

“Жінка одразу кинулася до доньки, щоб вибігти на вулицю, але та відповіла, що не відчуває праву ногу та руку. Тільки тоді мати Іри побачила, що подушка, на якій спала дівчина, просякнута кров’ю”, зазначають в МОЗ.

Лікарі швидкої допомоги констатували вогнепальне поранення головного мозку. Осколок зрикошетив від стіни та уразив дівчину.

За словами нейрохірургів, які оперували дівчину, те, що вона вижила, — справжнє диво, як і те, що вона була при свідомості й могла розмовляти. Лікарі пояснюють, що до венозної судини залишалося менше пів сантиметра — тоді настала б неминуча смерть.

Хірурги знайшли уламок під операційним рентгеном і видалили його за допомогою спеціального магніту. Допоміг досвід оперування такого роду вогнепальних травм, додають у МОЗ.

Лікарі додають, що зараз життю Ірини нічого не загрожує, але на повне відновлення потрібен час. Дівчина у свідомості та розмовляє, однак права частина тіла її ще погано слухається.

Дівчина мріє про те, як повернеться до навчання в університеті та звичного життя.

Нагадуємо, російська ракета 28 квітня влучила в багатоповерхівку в Умані на Черкащині. Внаслідок удару 23 людини загинули: 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні. Серед загиблих — шестеро дітей: троє хлопчиків і три дівчинки.

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