Російська ракета в Умані вбила три покоління однієї сім’ї (фото)

Російська ракета в Умані 28 квітня вдарила по багатоповерхівці, вбивши багатьох людей. Серед них п’ятеро – члени однієї родини.

Йдеться про трагедію, яка сталася в родині загиблої мешканки Умані Барченко Ірини Вікторівни. В цей день ракета РФ вбила крім неї ще чотирьох членів її родини.

Імена та фото загиблих з’явилися на сторінці “Їх УБИЛА росія” у Facebook, передає НСН.

Йдеться про двох дітей жінки: 10-річну доньку Аліну (ученицю 4 класу Уманської гімназії №5) та 16-річного сина Віталія Лисака; а також про її маму Барченко Любов Семенівну та сестру Барченко Наталію Вікторівну.

“Три покоління…Внаслідок ракетного удару 28.04.2023 року загинули 39-річна жінка, її двоє діток, її мама та рідна сестра, яка приїхала погостювати на вихідних”, зазначається на сторінці.

Сьогодні Умань ховає п’ятьох загиблих від ракетного удару РФ

Нагадаємо, що сьогодні мешканці Умані прощаються з п’ятьма загиблими від російського теракту українцями: Ремез Наталією Леонідівною, Тройчук Уляною Романівною, Корінною Світланою Григорівною, Шульгою Софією Дмитрівною, а також з Писарєвим Кирилом Анатолійовичем.

Нагадаємо, що 28 квітня росіяни вдарили ракетою по житловій багатоповерхівці міста.

Пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування тривали понад добу.

Внаслідок атаки загинули 23 українці, серед яких 6 – діти. Врятовано 17 громадян, 19 осіб отримали травми.

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