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Російська ракета в Умані вбила три покоління однієї сім’ї (фото)

Журналіст
ракета в Умані
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Російська ракета в Умані 28 квітня вдарила по багатоповерхівці, вбивши багатьох людей. Серед них п’ятеро – члени однієї родини.

Йдеться про трагедію, яка сталася в родині загиблої мешканки Умані Барченко Ірини Вікторівни. В цей день ракета РФ вбила крім неї ще чотирьох членів її родини.

Імена та фото загиблих з’явилися на сторінці “Їх УБИЛА росія” у Facebook, передає НСН.

Йдеться про двох дітей жінки: 10-річну доньку Аліну (ученицю 4 класу Уманської гімназії №5) та 16-річного сина Віталія Лисака; а також про її маму Барченко Любов Семенівну та сестру Барченко Наталію Вікторівну.

“Три покоління…Внаслідок ракетного удару 28.04.2023 року загинули 39-річна жінка, її двоє діток, її мама та рідна сестра, яка приїхала погостювати на вихідних”, зазначається на сторінці.

Російська ракета в Умані вбила три покоління однієї сім'ї (фото)

Російська ракета в Умані вбила три покоління однієї сім'ї (фото)

Російська ракета в Умані вбила три покоління однієї сім'ї (фото)

Російська ракета в Умані вбила три покоління однієї сім'ї (фото)

Російська ракета в Умані вбила три покоління однієї сім'ї (фото)

Сьогодні Умань ховає п’ятьох загиблих від ракетного удару РФ

Нагадаємо, що сьогодні мешканці Умані прощаються з п’ятьма загиблими від російського теракту українцями: Ремез Наталією Леонідівною, Тройчук Уляною Романівною, Корінною Світланою Григорівною, Шульгою Софією Дмитрівною, а також з Писарєвим Кирилом Анатолійовичем.

Нагадаємо, що 28 квітня росіяни вдарили ракетою по житловій багатоповерхівці міста.

Пошуково-рятувальні роботи на місці руйнування тривали понад добу.

Внаслідок атаки загинули 23 українці, серед яких 6 – діти. Врятовано 17 громадян, 19 осіб отримали травми.

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