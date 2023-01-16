Укрзалізниця роздаватиме подарунки пасажирам – що відомо про нову програму лояльності

Укрзалізниця запустила програму лояльності для пасажирів. За поїздки вони отримуватимуть спеціальні бали, які можна обміняти на подарунки.

Про це НСН передає з посиланням на пресслужбу УЗ.

«Відтепер для тих, хто регулярно обирає саме залізницю для своїх подорожей, ми започаткували програму «Залізні друзі»: кожен кілометр подорожі перетвориться на «обіймашки» від УЗ, які можна накопичувати та отримувати за це приємні подарунки», йдеться у повідомленні.

«Обіймашки» – це бали, які накопичує кожен учасник програми за кілометри залізничних подорожей.

Як нараховуються бали

Передбачено, що обіймашки генеруються автоматично кожного разу, коли ви подорожуєте залізницею і використовуєте квитки, які купили в мобільному додатку. До рахунку йдуть квитки всіх пасажирів, придбані через особистий профіль:

за кожний 1 км поїздки у вагоні плацкарт чи 2 класі регіональних поїздів — нараховується 1 обіймашка;

за кожний 1 км подорожі у вагоні купе, міжнародному RIC, або 2-му класі «Інтерсіті+» або 1 класі регіональних поїздів — налічується 2 обіймашки;

за кожний 1 км подорожі у вагоні СВ, або 1-м класом «Інтерсіті+» – налічується 3 обіймашки.

За повернені квитки бали не нараховуються. Також вони не нараховуються за поїздки поїздами формування не УЗ.

Як перевірити кількість накопичених балів

Доступні обіймашки відображаються у вашому профілі у центральній частині сторінки «Залізні друзі». У балів буде термін придатності – один рік. Також бали не можна обміняти на гроші чи передати комусь.

Зазначається, що в період з 12 січня по 31 березня 2023 року включно за свої перші 10 000 балів пасажири отримають гарантовані подарунки від партнера першого етапу нагород — компанії Mastercard.

В УЗ додали, що перелік партнерів, бонусів та подарунків поступово розширюватиметься.

Повні умови програми доступні за посиланням, а програму УЗ можна завантажити тут.

Пасажирам Укрзалізниці роздаватимуть спеціальні свічки