Напередодні свята поштові відділення змінюють графік роботи. Тож, як працюватимуть «Нова пошта» і Укрпошта на Новий рік.

Про це інформує НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Зауважимо, що у деякі дні відділення працюватимуть за скороченим графіком або будуть повністю зачинені на вихідний.

Графік роботи Укрпошти на Новий рік

3 1 грудня всі відділення Укрпошти по Україні будуть працювати за звичайним графіком. При цьому 1 січня відділення будуть зачинені.

Графік роботи «Нової пошти»

Відділення «Нової пошти» 31 грудня працюватимуть з 09:00 до 17:00. Понеділок, 1 січня, – вихідний.

Але оновлений графік роботи стосується не всіх відділень, є виключення. У компанії зауважили, що деякі поштові відділення будуть працювати за індивідуальним графіком, з яким можна ознайомитися тут.

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