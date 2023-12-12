МВФ схвалив Україні новий транш на $900 млн – про що ще домовились на наступний рік

МВФ схвалив Україні новий транш на $900 млн, що дозволить уникнути бюджетної проблеми наприкінці 2023 року.

Про це йдеться на сайті МВФ, передає НСН.

МВФ схвалив Україні новий транш

Міжнародний валютний фонд 11 грудня схвалив перегляд програми для України, що дозволить надати транш у розмірі близько 900 мільйонів доларів.

Ці гроші надійдуть на рахунки Національного банку, а потім будуть направлені до Держказначейства на покриття дефіциту бюджету. З початку повномасштабної війни загальна сума кредитних коштів від МВФ після цього становитиме 5,9 млрд доларів.

У повідомленні МВФ зазначається, що Україна значно просунулася у виконанні своїх зобов’язань у межах EFF, виконавши всі кількісні критерії ефективності до кінця червня, орієнтовні цілі до кінця вересня, а також більшість структурних контрольних показників до кінця жовтня.

“Цей прогрес підкреслює незмінну прихильність влади загальній програмі реформ. Зокрема, органи влади продовжували просувати свою програму управління та боротьбу з корупцією”, зазначили у МВФ.

У фінансовій установі ООН додали, що попри війну, макроекономічні показники України виявилися сильнішими, ніж очікувалося. Стійкість економіки призвела до кращих показників зростання, тривалого стрімкого зниження інфляції та стабільного валютного ринку.

Базовий прогноз зростання реального ВВП України у 2023 році переглянули до 4,5%. Водночас у МВФ очікують, що у 2024 році зростання триматиметься на рівні 3–4%, оскільки перспективи залишаються “схильними до значних ризиків”, пов’язаних із “надзвичайно високою невизначеністю, спричиненою війною”, потенційними помилками в політиці та затримками або дефіцитом зовнішнього фінансування.

“Оскільки війна продовжується, вона продовжує обтяжувати державні фінанси України. Своєчасні зовнішні виплати, а також постійні зусилля на внутрішньому ринку є ключовими для задоволення потреб України у фінансуванні та збереження макроекономічної та фінансової стабільності”, наголосила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва.

Які нові умови від МВФ на 2024 рік

Наступного року від Фонду Україна планує отримати 5,4 млрд доларів чотирма траншами. Оновлений меморандум з МВФ поповнився 12-ма новими “структурними маяками”. Ці умови переважно стосуються антикорупційних заходів та контролю за раціональним використанням фінансів.

За інформацією видання РБК-Україна, серед іншого, потрібно буде оцінити ефективність податкових пільг, визначити фінансові ризики компаній, які найбільше постраждали від військових дій, підготувати стратегію реалізації інвестпроектів та запровадити середньострокове планування, провести аудит підприємств теплокомуненерго на предмет їхньої заборгованості НАК “Нафтогаз України”.

Однією з умов, як розповіли інформовані співрозмовники, також є збереження контрольного пакету акцій банків, які належать державі в особі Міністерства фінансів, а будь-які націоналізовані несистемні банки можуть бути передані лише Фонду гарантування вкладів для санації.

Ця умова, за словами джерел, фактично означає, що “Укрпошта” не зможе створити свій банк на базі PIN банку, 88,89% акцій якого у 2022 році було конфісковано у російського підприємця Євгена Гінера на користь держави. Наразі банк перебуває в управлінні АРМА, і, виходячи з умов програми фінансування МВФ, акції можуть бути передані лише Фонду. До речі, між керівництвом НБУ та гендиректором “Укрпошти” Ігорем Смілянським давно точаться дискусії щодо доцільності створення окремого “поштового” банку. У Нацбанку категорично не підтримують цю ідею, вважаючи, що частка держави в банківському секторі і так досить висока. До того ж новий банк із широкою мережею відділень може створити серйозну конкуренцію деяким держбанкам, в першу чергу, “Ощадбанку”.

Говорячи про інші умови програми, варто виділити і ухвалення закону про перезавантаження Бюро економічної безпеки (БЕБ). Згідно з меморандумом, документ має бути прийнятий до кінця червня. У законі мають бути чітко визначені функції БЕБ, а також посилено аналітичну складову відомства для розслідування фінансових та економічних кримінальних злочинів. Орган має бути підпорядкований Мінфіну.

Ще однією з умов є створення нового суду замість ліквідованого ОАСК – Окружного адміністративного суду Києва. Наразі його функції виконує Київський міський окружний адміністративний суд. Але до літа потрібно буде підготувати законопроект про новий орган, який би займався вирішенням спорів, стороною яких є органи центральної влади.

Якщо закон буде ухвалено, то проблем із відбором суддів для нього не повинно бути, вважає заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов.

“Жодних проблем з підбором нових кадрів до нового суду, який може бути створений умовно замість колишнього ОАСК, не повинно бути. Тому що в країні запустилася Вища кваліфікаційна комісія суддів України, яка відповідає за відбір кадрів”, заявив Смирнов.

Він сподівається, що якщо ВККСУ визначить пріоритетним вибір нових кадрів для суду, то процес не гальмуватиметься. Щоправда, поки що в практичній площині питання створення нового суду не порушувалося.

“Обговорюється модель та всі техніко-юридичні характеристики”, зазначив Смирнов.

За словами колишнього заступника голови антикорупційного комітету Ради Ярослава Юрчишина, обговорюється кілька варіантів створення заміни ліквідованого ОАСК.

“Насправді є кілька сценаріїв – перезапустити ОАСК, наповнивши новими суддями, або поділити його повноваження”, сказав депутат.

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