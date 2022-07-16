Українцям виплатять тринадцяту пенсію. Кому та скільки

Інформація про тринадцяту пенсію днями з’явилася у низці українських ЗМІ, проте стосується вона лише однієї категорії населення.

Про це NNS дізнався з повідомлення cxid.info.

Ідеться про людей з українським громадянством, які отримують польську пенсію за інвалідністю або за віком. В Україні таких зараз налічується трохи більше ніж 3000 осіб, але щороку ця цифра збільшується майже на 200 осіб.

Польща виплатить українцям тринадцяту пенсію найближчим часом

Деталі вже повідомили польські уповноважені організації. На виплату претендують українці, які мають право отримувати від Польщі пенсію згідно з місцевою страховою системою.

Справа в тому, що Україна та Польща уклали угоду, згідно з якою легально працевлаштовані у Польщі українці мають право на ті самі соціальні гарантії, що й поляки.

Для того, щоб отримувати пенсію у Польщі, чоловіки повинні мати 30 років стажу, а жінки 25 років.

Розмір пенсії, як і в Україні, залежить від того, які страхові внески вносила особа та працедавець упродовж трудового періоду. Щодо розміру тринадцятої пенсії, то вона для всіх однакова — 1217, 98 злотих (нетто), тобто майже 9000 гривень.

В Україні пенсії незабаром зростуть

Щодо решти українських пенсіонерів, то зараз якраз відбувається індексація виплат. Повинні зрости мінімальна та максимальна пенсія.

Перша нарешті перетне психологічну позначку в 2000 гривень, тоді як максимальна перевищить 20 000 грн.

Восени, на тих осіб, яким виповнилося від 70 до 75 років, чекає надбавка за віком.

Вона становитиме 300 гривень, які виплачуватимуть щомісяця на постійній основі.

Також через війну українці отримали право виходити на пенсії достроково, не чекаючи пенсійного віку 1-1,5 року. Але за наявності необхідного страхового стажу.

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