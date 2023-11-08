Українцям подвоять субсидію, що призначена на опалювальний сезон – хто отримає 16 тис грн

Українцям, які не мають змоги опалювати свої оселі газом, подвоять субсидію на придбання твердого палива.

Кабінет міністрів за підтримки партнерів запустив експериментальний проект щодо додаткового забезпечення українців дровами.

Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає НСН.

Українцям подвоять субсидію на придбання дров

Нині багато українських сімей, що користуються твердим побутовим опаленням отримують субсидію на придбання дров для опалювального сезону.

Максимальний розмір такої субсидії на одну сім’ю наразі становить 7 тисяч гривень. Але таких грошей буває замало для того, щоб закупити достатньо дров і взимку обігріти житло. Отже, було вирішити збільшити суму державної допомоги.

«Цієї суми, на жаль, не вистачає для покриття потреб. Тому сьогодні за підтримки партнерів запускаємо експериментальний проект щодо додаткового забезпечення населення дровами», зазначив прем’єр.

Як повідомив Шмигаль, граничний розмір субсидії на придбання твердого пічного побутового палива тепер зросте більш ніж удвічі й складатиме 16,2 тисячі гривень на рік для однієї родини.

«Таким чином даємо людям ресурс для опалення там, де немає можливості опалювати приміщення газом», додав глава уряду.

Також він додав, що наразі субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримують 1,3 мільйони родин, у середньому в жовтні це було близько 760 гривень на сім’ю.

Крім цього, 1,2 мільйона українських сімей отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Середній розмір таких пільг – 850 грн на місяць.

Нагадаємо, раніше віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук повідомила, що деякі українські родини отримають дрова на зиму безплатно.

Це стосується громадян, які мешкають на прифронтових територіях. Звісно, що першочергово така пільга поширюватиметься на сім’ї, які належать до категорії найбільш вразливих: одиноких матерів із дітьми, маломобільних громадян і самотніх людей похилого віку.

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