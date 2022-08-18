Українці можуть оформити субсидію через Дію – як це зробити

Українці можуть оформити субсидію через Дію. Для цього на сайті необхідно заповнити анкету.

NNS з посиланням на novyny.live розповідає, як це зробити.

Важливо! Подати заяву можна лише через ПК-версію сайту, через програму це зробити неможливо.

Як оформити субсидію онлайн

Для цього потрібно:

авторизуватися на сайті через систему BankID — для цього потрібний електронний підпис;

у розділі “Пенсії, пільги та допомогу” вибрати пункт “Заява на призначення житлових субсидій в електронній формі”;

далі доведеться заповнити анкету — відповісти на 21 запитання.

Після цього заява направиться до органу соцзахисту. На обробку заявки є 10 днів. Якщо в заповненій анкеті є помилки або вказано недостатньо даних, то документ може бути повернений на доопрацювання

В українця буде 30 днів на доопрацювання та виправлення неточностей. Субсидія виплачується з місяця подання заяви до кінця опалювального сезону, потім провадиться автоматичний перерахунок.

Як дізнатися, хто має право на субсидію

У Міністерстві соціальної політики ще торік визначили критерії, за якими людина може стати отримувачем субсидії на житлово-комунальні послуги. Право на отримання житлових субсидій мають сім’ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.

Обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім’ї:

обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;

дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія;

отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20%, і у такий спосіб визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.

Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.

Українцям радять вже зараз подавати заявки на субсидію