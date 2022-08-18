Українці можуть оформити субсидію через Дію – як це зробити

Українці можуть оформити субсидію через Дію. Для цього на сайті необхідно заповнити анкету.
NNS з посиланням на novyny.live розповідає, як це зробити.
Важливо! Подати заяву можна лише через ПК-версію сайту, через програму це зробити неможливо.
Як оформити субсидію онлайн
Для цього потрібно:
- авторизуватися на сайті через систему BankID — для цього потрібний електронний підпис;
- у розділі “Пенсії, пільги та допомогу” вибрати пункт “Заява на призначення житлових субсидій в електронній формі”;
- далі доведеться заповнити анкету — відповісти на 21 запитання.
Після цього заява направиться до органу соцзахисту. На обробку заявки є 10 днів. Якщо в заповненій анкеті є помилки або вказано недостатньо даних, то документ може бути повернений на доопрацювання
В українця буде 30 днів на доопрацювання та виправлення неточностей. Субсидія виплачується з місяця подання заяви до кінця опалювального сезону, потім провадиться автоматичний перерахунок.
Як дізнатися, хто має право на субсидію
У Міністерстві соціальної політики ще торік визначили критерії, за якими людина може стати отримувачем субсидії на житлово-комунальні послуги. Право на отримання житлових субсидій мають сім’ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.
Обов’язковий відсоток платежу розраховується індивідуально для кожної сім’ї за встановленою формулою і залежить виключно від доходів сім’ї:
- обчислюється середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;
- середньомісячний сукупний дохід ділиться на кількість членів домогосподарства, і визначається середньомісячний дохід на одну особу;
- дохід на одну особу ділиться на розмір прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць, встановленого на 1 січня року, з якого призначається субсидія;
- отриманий результат ділиться на 2, а потім множиться на 20%, і у такий спосіб визначається відсоток від середньомісячного сукупного доходу.
Після цього розраховується розмір обов’язкової частини платежу: обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.
Українцям радять вже зараз подавати заявки на субсидію