Українці через “Дію” зможуть отримати ноутбуки від держави: хто саме

В умовах війни у більшості областей навчання буде проходити в онлайн форматі. Хто з українців може отримати ноутбуки від держави?

Щоб діти мали можливість долучитися до учбового процесу, держава надасть багатодітним сім’ям-переселенцям ноутбуки.

Про це повідомила віце-прем’єр-міністр України Ірина Верещук під час інформаційного телемарафону, передає NNS з посиланням на сайт Технофан.

“Ми вирішили, як міністерство, знайти можливість кожній багатодітній сім’ї, яка переїде, дати ноутбук, щоб діти могли навчатися. Нам треба, щоб діти навчалися, розвивалися. Кожна багатодітна родина отримає ноутбук”, розповіла вона.

Це рішення доводить школярам навчатись будь-де. Адже учні повинні продовжувати навчатись та розвиватись.

Крім того, сім’ям, які погодилися на евакуацію, уряд забезпечить безоплатне транспортування, надання житла, продуктів харчування та медичних послуг.

Також переселенці зможуть отримувати допомогу у розмірі 2000 гривень для дорослих та 3000 гривень для дітей та осіб з інвалідністю.

“Плюс, ми виплачуємо одноразову допомогу, як тільки людина сідає в потяг, оформляємо довідку ВПО… А також, на пероні по прибуттю, виплачуємо відразу 2200 грн або, в залежності від людини, якщо вона з інвалідністю то 3000. Перша одноразова виплата завжди є”, підкреслила Ірина Верещук.

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