Не тільки пенсіонери: хто може отримати 6600 гривень від “єДопомоги”

Під час війни державні та міжнародні організації продовжують підтримувати українців. Хто може отримати 6600 гривень допомоги, пояснює NNS.

Спочатку виплати у розмірі 6 тисяч 600 гривень були призначені лише для внутрішньо переміщених осіб, проте зараз коло отримувачів розширилось.

Хто може отримати 6600 гривень

Допомогу від держави зможуть отримати ті, хто постраждав від повномасштабного вторгнення рф до України. В першу чергу допомога розрахована на: пенсіонерів, осіб з інвалідністю, самотніх матерів чи батьків, а також на багатодітні сім’ї.

Допомога надається людям які:

знаходиться на тимчасово окупованих територіях;

знаходиться на деокупованих територіях;

знаходиться на територіях, на яких відбуваються активні бойові дії

Мінінтеграція постійно оновлювює список громад, які можуть отримати матеріальну допомогу. Наразі всього у переліку, затвердженому відповідним наказом Мінреінтеграції, 323 громад у 9 областях, а саме: Донецька – 66 громад; Харківська – 56 громад; Дніпропетровська – 9; Луганська – 37 громад; Запорізька – 54 громад;Херсонська – 49 громад; Миколаївська – 26 громад; Сумська – 21 громада; Чернігівська – 5 громада.

Як отримати допомогу

Щоб подати заявку на отримання матеріальної допомоги потрібно:

перейти до порталу «єДопомога»;

знайти розділ «Виплати від міжнародних організацій»;

заповнити заявку, обравши свій соціальний статус;

вказати особисті дані та IBAN, якщо він є.

Пам’ятайте, якщо ви подали заявку це не означає, що вам одразу виплатять допомогу.

Крім того, у Мінсоцполітики наголосили, що запити від міжнародних організацій на реєстри заявок, як правило, мають кілька критеріїв.

«Наприклад, це пенсіонер+певний регіон або інша соціальна категорія! Так, наприклад, у крайньому реєстрі, наданому Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, було вказано інформацію щодо заявок із категорій, таких як: малозабезпечені сім’ї та особи з інвалідністю другої групи, зареєстровані у визначених міжнародною організацією територіях (Луганська, Донецька, Херсонська, Миколаївська, Сумська, Чернігівська та Запорізька області)», пояснили у Мінсоцполітики.

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