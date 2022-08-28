7000 гривень на дітей – хто і де може отримати допомогу

Деякі сім’ї можуть отримати до 7000 гривень на оздоровлення дітей. Де і як це можна зробити.

Українцям повідомили про унікальну програму виплат, яка незабаром стартує. Діти до 18 років, які є дітьми захисників України, які проживають у Львівській територіальній громаді, можуть отримати від 3000 до 7000 гривень на оздоровлення.

Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

Одноразову матеріальну допомогу до 7000 гривень надають:

дітям осіб, які брали безпосередню участь в АТО/ООС та загинули (пропали безвісти) або померли, постраждалих учасників Революції Гідності та Героїв Небесної Сотні – 6000 грн на кожну дитину.

дітям з інвалідністю учасників АТО/ООС (у тому числі бійців-добровольців, які визнані такими за процедурою, встановленою Львівською обласною радою), постраждалих учасників Революції Гідності – 7000 грн на кожну дитину.

дітям осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО/ООС (у тому числі бійців-добровольців, які визнані такими за процедурою, встановленою Львівською обласною радою), постраждалих учасників Революції Гідності:

І-ІІ група – 4000 грн. на кожну дитину;

ІІІ групи – 3000 грн. на кожну дитину.

Для отримання одноразової матеріальної допомоги, один з батьків або уповноважений представник подає до Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій (вул. Пекарська, 41) заяву за встановленою формою. Подати заявку ви зможете до 29 вересня.

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