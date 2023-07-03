Російське міноборони стверджує, що український десант під Херсоном знищено, а Z-блогери пишуть, що це неправда.

Між міністерством оборони РФ та деякими російськими військовими блогерами розгорнувся конфлікт через український десант під Херсоном біля Антонівського мосту.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), передає НСН.

Аналітики ISW нагадують, що міністерство оборони Росії 1 та 2 липня відрапортувало про ліквідацію українського десанту біля південного кінця мосту через Дніпро під Херсоном.

Декілька популярних російських “воєнкорів” у ці ж дні повідомили з посиланням на свої джерела, що десант, всупереч твердженням російського відомства, не ліквідований — бої тривають щонайменше 10 днів, а українські воїни продовжують займати позиції і під мостом і в дачному селищі біля нього.

Російські блогери також опубліквали текст, складений, як вони пишуть, у головному оперативному управлінні генштабу, в якому вони звинувачуються у спробах “деморалізувати особовий склад ЗС РФ та вітчизняну аудиторію на користь сприяння успіху супротивника”.

Після цього “воєнкори” вкотре звинуватили військове керівництво у небажанні та нездатності забезпечувати армію всім необхідним, цього разу вказавши на відсутність у російських військових швидкісних бронекатерів на Дніпрі, а також у спробах заткнути їм рота.

“Деякі з цих непокірних військових блогерів безпосередньо взаємодіють з президентом Росії Володимиром Путіним, і, схоже, міністерство оборони Росії бажає піддати їх цензурі, побоюючись, що ці ультранаціоналісти під час щомісячних засідань робочих груп військових блогерів щодо “спеціальної військової операції” можуть розповісти Путіну про провали військових”, припускає ISW. “Якщо Путін хоче відновити довіру до міноборони, – продовжують аналітики ISW, – то йому потрібно захистити міноборони від критики військових блогерів, але провали, метання і явна повсюдна нечесність міністерства робить цю мету малореальною”.

Якщо ж Путін заради підтримки радикально провоєнної частини суспільства продовжить примирливу політику щодо Z-блогерів, то він, як здається американським аналітикам, ризикує зіткнутися з іншою проблемою.

“Дальший підрив довіри до міністерства оборони може дозволити іншим амбітним постатям у Росії просувати свої інтереси за його рахунок, як це спробував зробити Пригожин”, підсумували в ISW.

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