ЗСУ ліквідували окупанта, який вбив людей у селі Правдине на Херсонщині

Збройні сили України ліквідували російського морського піхотинця Дмитра Нестерова, який разом зі своїми спільниками вбив людей у селі Правдине на Херсонщині. Про це повідомляє видання МОСТ, передає НСН.

Про те, що окупанта вже немає на цьому світі, повідомили російські ЗМІ, які, звісно ж, ліплять із нього героя. Зазначається, що внаслідок обстрілу ракетами «невідомого типу» Нестерову відірвало ноги, в результаті чого він помер.

В ЗМІ пишуть, що окупант повинен був отримати звання прапорщика.

Також, за словами російської волонтерки-пропагандистки Валерії Петрусевич, кримські активісти будуть вимагати від влади окупованого Криму перейменувати назву однієї з вулиць міста Феодосія на честь Нестерова.

Видання МОСТ нагадує, що у квітні 2022 року під час окупації Дмитро Нестеров разом з іншими російськими військовими вбили 7 людей у селі Правдине на Херсонщині.

Відомо, що двоє людей були розстріляні, ще п’ятьох людей окупанти підірвали разом з будинком. Серед жертв була неповнолітня дівчина.

24 червня 2023 року Національна поліція України завершила розслідування цього злочину.

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