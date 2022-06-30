Унікальні кадри: український снайпер ліквідував групу окупантів (відео)

Командування Сил спеціальних операцій показало унікальні кадри, як український снайпер знищив російських окупантів.

Відео розміщено на сторінці ССО України у Telegram, передає NNS.

«Демонструємо вам відео реальної роботи снайпера ССО України. Ці унікальні кадри були зняті нашими воїнами на одному із напрямків, де працюють Сили спеціальних операцій», йдеться у повідомленні на сторінці ССО.

Відео зняте через снайперський приціл. На ньому видно, як дорогою йдуть кілька російських військових. Коли снайпер робить влучний постріл, окупанти, яким вдалось вціліти, починають тікати.

«Росіяни самі вийшли назустріч кулям, вчасно і точно випущеним по них снайпером ССО України», констатували захисники.

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