Сталася “бавовна”: на Луганщині палають російські склади БК (відео)

Зі складами боєприпасів зс рф в окупованому Зимогір’ї на Луганщині сталася “бавовна”: “Связь со столицей отрезана”.

Про це NNS дізнався з повідомлення Цензор.нет.

27 червня в глибокому тилу, за 50 км від лінії фронту, на Луганщині детонує склад боєприпасів російських окупантів.

Зимогір’я – це місто районного значення у Слов’яносербському районі.

В соцмережах паніка:

“Идёт детонация боеприпасов, стоит гул, снаряды разлетаются в разные стороны. Дорога в столицу (так колаборанти називають окупований Луганськ) нашу закрыта, связь лежит. Затягивает дымом. Я очкую…”

Російські пропагандисти повідомляють, що прилетіла “Точка-У”, але ж ми знаємо, що росіяни просто не вміють користуватися вогнем і палять в небезпечних місцях.

Також на Луганщині у Новопскові партизан розклеїли листівки з попередженнями для загарбників.

“Партизани Луганської області нагадали окупантам та колаборантам у славному місті Новопсков, що на українській землі їх чекає тільки смерть. Луганська область не здається. Наші земляки чинять спротив ворогу та чекають на звільнення Луганщини. Новопсков – це Україна!”, йдеться в повідомленні Департамента міжнародної технічної допомоги Луганської облдержадміністрації.

Морпіхи разом з артилеристами нещадно нищать російських окупантів (відео)