Українська журналістка Вікторія Рощина зникла на окупованій території. Це сталось у серпні цього року.

Про це повідомляють джерела hromadske, Міжнародний жіночий медійний фонд (IWMF) та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва в коментарі Daily Beast, передає НСН.

Українська журналістка-фрілансерка, лауреатка премії «Мужність у журналістиці» 2022 року, яка раніше працювала на hromadske, публікувалася в «Українській правді» та «Радіо Свобода», зникла 3 серпня на тимчасово окупованій території України.

«Рощина зникла 3 серпня 2023 року з окупованої росією території, звідки вела репортаж. Відтоді про неї нічого не було чутно», пише IWMF.

Батько Рощиної сказав Daily Beast, що Служба безпеки України підтвердила йому, що Вікторію захопили росіяни. Українська влада сказала родині, що в російських в’язницях багато «заморожених» українців, і вона може бути серед них.

Організація IWMF стурбована безпекою журналістки та закликала міжнародну спільноту звернути увагу на цю ситуацію.

Упродовж своєї майже десятирічної журналістської кар’єри вона висвітлювала складні – і часто небезпечні – теми, зокрема злочинність, суди та права людини.

Рощина вже була в полоні раніше

У березні 2022 року Вікторію Рощину затримали силовики ФСБ рф, коли вона готувала матеріали про воєнні дії в Запорізькій та Донецькій областях. Рощина планувала поїхати аж до Маріуполя, аби розповісти про те, що насправді відбувається у місті, яке щодня обстрілювали російські війська.

Її утримували 10 днів, але згодом звільнили з полону. Відтоді вона продовжувала працювати журналісткою на підконтрольній українському уряду території.

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