Україна і США спільно вироблятимуть системи ППО – коли будуть перші результати

Україна і США спільно вироблятимуть системи ППО на території нашої держави.

Про це повідомив керівник Мінстратегпрому Олександр Камишін, передає НСН з посиланням на NV.

Такої домовленості досягнули президенти України і США під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона.

«Під час нашого візиту до США, ми отримали не тільки чергове завірення про продовження фінансової і військової підтримки, а й готовність працювати над спільним виробництвом систем ППО. Ми вже почали над цим роботу», сказав Камишін.

Перші результати такого спільного виробництва будуть, за його словами, вже до кінця 2023 року.

«А інші складні системні речі – найближчими роками», додав міністр.

На уточнююче питання про виробництво інших типів техніки чи зброї Камишін не відповів, але від власних джерел у вітчизняних оборонних компаніях NV дізнався: також буде спільне виробництво снарядів, але промислові потужності розмістять в третій країні, сусідці України. Ще один подібний проєкт реалізують щодо запчастин для військових вертольотів.

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