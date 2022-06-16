У Повітряних Силах розповіли, як збивають ворожі ракети і чому українська ППО не завжди ефективна проти російських крилатих ракет.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає NNS.

«Наразі російські пілоти уникають прямих сутичок проти наших літаків. Маємо героїчні приклади 40-ї бригади тактичної авіації, звідки пішов образ Привида Києва. Тоді наші пілоти прийняли на себе важкі удари із захисту столиці, яка була ціллю №1. У повітряних боях ворог чисельно значно переважав. Але були такі моменти, коли два наші літаки МіГ-29 вилетіли на перехоплення, здавалося, чотирьох російських винищувачів, а коли ті розлетілись з чотирьох точок їх стало 12. Двоє наших не звернули з курсу і пішли прямо на ворога. У результаті повітряного бою ми втратили пілота Олександра Бринжала, який загинув, а інший пілот виконав завдання і повернувся на базу. Окупанти втратили три свої літаки. Тож, воля до перемоги, бойовий дух і самопожертва наших пілотів завдають ворогу поразки», розповів Ігнат.

Він додав, що ще одним доказом сили наших пілотів став збитий 12 червня під Ізюмом російський Су-34.

Натомість із крилатими ракетами нашій протиповітряній обороні боротися важче.

«Високотехнологічні ракети спроєктовані бути малопомітними для ППО. Вони можуть летіти на незначній висоті – 50 метрів, можуть летіти по руслу річки і тоді просто зникають з радарів і їх важко знищити. Літак ТУ-160 може нести до 12 ракет, ТУ-95 – до восьми. Випущені ракети летять однією точкою, яку фіксує система ППО, а далі можуть розлітатися, змінювати свій курс, звернути на 50° вліво чи вправо по вказаному курсу. Крім того, ракети можуть літати коридорами, де у нас є прогалини, тому нам слід бути уважними», зазначив речник Повітряних сил ЗСУ.

Він пояснив, що наша єдина система ППО не має засобів протиракетної оборони (ПРО) як у Польщі чи Румунії.

«У наших зенітно-ракетних комплексів Бук-М1 та С-300 основне завдання працювати по літальних апаратах ворога. Але, незважаючи ні на що, у тому числі ми збиваємо і крилаті ракети, хоча це складна ціль», сказав Ігнат.

Як повідомлялося, останнім часом зберігається тенденція щодо економії росіянами дорогих високоточних ракет і застосування радянських типів крилатих ракет.

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