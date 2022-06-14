Одразу у чотирьох областях України збили російські ракети – деталі від МВС

Сьогодні, 14 червня було збито російські ракети одразу у чотирьох областях України.

Йдеться про Чернігівську, Львівську, Хмельницьку та Тернопільську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави МВС Вадима Денисенка в ефірі телемарафону, передає NNS.

У чотирьох областях збили російські ракети

“Збита ракета в Чернігівській області, на Хмельниччині. На Львівщині і Тернопільщині працювало наше ППО, поки що більш детальної інформації немає”, коментує Денисенко.

При цьому він допустив, що частина ракет могла бути випущена ворогом з території окупованого Криму.

“Частина із них (обстрілів – ред.), судячи з усього була з Криму, але стосовно того, чи всі вони були з Криму поки я сказати не можу”, додав Денисенко.

Масовані запуски ракет

Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги, яка лунала майже по всій Україні, чули вибухи у низці областей. Зокрема, Львівській, Тернопільській та Одеській.

Після чого стало відомо про роботу сил ППО в областях. Так, в небі над Львівською областю українські захисники збили російську ракету, про приземлення ворожої цілі стало відомо і у Хмельницькій та Тернопільській області.

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