Одразу у чотирьох областях України збили російські ракети – деталі від МВС

Сьогодні, 14 червня було збито російські ракети одразу у чотирьох областях України.
Йдеться про Чернігівську, Львівську, Хмельницьку та Тернопільську.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави МВС Вадима Денисенка в ефірі телемарафону, передає NNS.
У чотирьох областях збили російські ракети
“Збита ракета в Чернігівській області, на Хмельниччині. На Львівщині і Тернопільщині працювало наше ППО, поки що більш детальної інформації немає”,коментує Денисенко.
При цьому він допустив, що частина ракет могла бути випущена ворогом з території окупованого Криму.
“Частина із них (обстрілів – ред.), судячи з усього була з Криму, але стосовно того, чи всі вони були з Криму поки я сказати не можу”, додав Денисенко.
Масовані запуски ракет
Нагадаємо, сьогодні під час повітряної тривоги, яка лунала майже по всій Україні, чули вибухи у низці областей. Зокрема, Львівській, Тернопільській та Одеській.
Після чого стало відомо про роботу сил ППО в областях. Так, в небі над Львівською областю українські захисники збили російську ракету, про приземлення ворожої цілі стало відомо і у Хмельницькій та Тернопільській області.
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