Державну допомогу на проживання у внутрішньо переміщених осіб можуть вимагати назад – кому доведеться повернути виплати ВПО.

Це можливо, якщо людина перемістилася з місця реєстрації як ВПО в інше місце або повернулася додому та не повідомила про це чи не знялась з обліку як внутрішньо переміщена.

Як передає NNS, про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в інтерв’ю “Українському радіо”.

Національна соціальна сервісна служба перевірятиме виплати ВПО та повертатиме назад незаконно отримані кошти.

“Насправді є механізми перевірки за місцем того задекларованого місця проживання, де особа є внутрішньо переміщеною. Якщо там цієї людини немає і вона не перемістилася кудись далі, не показала нового місця переміщення, а повернулася назад, то вона не може користуватися відповідними грошима”, наголосила Жолнович.

За її словами, працівники Національної соціальної сервісної служби перевірятимуть, чи зареєстрована як ВПО людина проживає за вказаним місцем реєстрації. Якщо вона там не проживає, не повідомила про це і продовжує отримувати виплати, ці виплати скасовуватимуть і змушуватимуть повертати назад незаконно отримані кошти.

“У нас є моніторинг. Ми відновили перевірки Національної соціальної сервісної служби. Коли людина повертається в місце свого постійного проживання, вона повинна написати заяву про припинення їй виплат як внутрішньо переміщеній. При встановленні такого факту, що людина повернулася, але продовжує з тих чи інших причин отримувати такі виплати – звісно, виплати будуть припинені та будуть здійсненні заходи для повернення таких коштів”, заявила міністерка.

Як зазначила очільниця Мінсоцполітики, наразі виплати ВПО отримують три мільйони людей.

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