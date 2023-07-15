У Дніпрі спіймали унікальну рибу – як вона там опинилася (фото)

Запорізькі рибалки у Дніпрі спіймали унікальну рибу. За вилов такої риби в Україні загрожує штраф понад 18 тисяч гривень.

Рибалки у місті Запоріжжя спіймали незвичайну рибу у Дніпрі – веслоноса. Це прісноводна риба з ряду осетереподібних, яка не водиться в Україні.

Про появу веслоноса у Запоріжжі розповідає місцевий блогер Геннадій Стрельцов, пише видання zprz.city, передає НСН.

Веслоносів в Україні тримають у штучних умовах і те, що він з’явився у природній водоймі, викликає багато питань.

Блогер зазначає, що веслоніс міг з’явитися у Дніпрі кількома шляхами: із охолоджувачів в Енергодарі, де їх штучно розводили, зайти із Чорного моря або внаслідок руйнування Каховської ГЕС міг бути зруйнований ставок у Херсоні, де до цього розводили цей вид риб.

Вилов веслоносів в Україні заборонений і тим, хто порушить це правило, загрожує штраф у розмірі 18 870 грн.

Зазначається, що веслоніс – це прісноводна риба з ряду осетереподібних, яка є єдиним представником монотипового роду Веслоніс (Polyodon). Вона переважно зустрічається в озері Ері та річці Міссісіпі у США, а також у деяких річках, що впадають у Мексиканську затоку.

Веслоніс є єдиним видом осетроподібних, який живиться планктоном, фітопланктоном і детритом. Вона має особливий спосіб живлення, плаваючи з постійно відкритим ротом, відціджуючи поживу зябровими щетинками. Також вона харчується двостулковими і ракоподібними.

Цей вид риби має велике промислове значення в Північній Америці через своє м’ясо та ікру.

В Україні вперше ця риба з’явилася у 1974 році. Однак, на початку 1980-х років, внаслідок аварійної ситуації, весь вирощений матеріал був втрачений.

Вдруге, в 1991 році, ембріони веслоноса були імпортовані з Росії. Спочатку з цим видом займався Одеський рибкомбінат, а з 2000 року веслоніс почав з’являтися в водоймах рибного господарства «Черкасирибгосп». Цих риб в Україні розводять лише штучним шляхом.

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