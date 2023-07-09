5 /5
Based on 5 ratings

Купити квартиру в Дніпрі

8
Тег:
Історія
8

Який вигляд мав Дніпро наприкінці ХІХ – початку ХХ століття – унікальні фото з архіву

Журналіст
Вид річки Дніпро у Києві
Вид річки Дніпро у Києві. Репродукція з колекції Н. С. Тагріна. Київ до 1917 року
Для зручності перегляду сайту, пропонуємо завантажити мобільний додаток НСН

Дніпро — одна з найбільших річок Європи, відомих ще з давніх-давен. У давньогрецьких джерелах він згадується під назвою Борисфена, а у народі дістав поетичні назви: Славути та Славутича.

Надзвичайно важливе значення Дніпро завжди відігравав в історії Києва, а неймовірні панорами з видами на річку завжди привертали увагу не лише митців, художників та фотографів, але й звичайних киян. А мальовничі краєвиди Дніпра, зображені на листівках чи фотографіях часто відправлялися знайомим, родичам чи друзям, як сувенір на згадку про Київ.

До дня Дніпра, який відзначався 7 липня, «Вечірній Київ» спільно з Центральним державним аудіовізуальним та електронним архівом підготували добірку унікальних старовинних світлин, що демонструють, як виглядав Дніпро наприкінці ХІХ — початку XX століття, передає НСН.

Панорама набережної Подолу, вид на Андріївську церкву, Церкву Різдва Христового та Поштову площу. Світлина початку XX століття

Панорама набережної Подолу вид на Андріївську церкву

Панорама набережної Подолу вид на Поштову площу

Човнова станція на березі Дніпра та панорама Подолу у ХІХ столітті

Човнова станція на березі Дніпра та панорама Подолу у ХІХ столітті

Вид міста Києва зі сторони р. Дніпро у першій половині ХІХ століття

Вид міста Києва зі сторони р. Дніпро у першій половині ХІХ століття

1911 рік. Набережна Дніпра та вид на сад Купецького зібрання

1911 рік. Набережна Дніпра та вид на сад Купецького зібрання

1915 рік. Панорама Дніпра та вид на церкву і кладовище на Аскольдовій могилі

1915 рік. Панорама Дніпра та вид на церкву і кладовище на Аскольдовій могилі

Вид з річки Дніпро на Видубицький монастир

Вид з річки Дніпро на Видубицький монастир

1916 рік. Чудовий Дніпро на заході сонця

1916 рік. Чудовий Дніпро на заході сонця

Ще про історію України: Який вигляд мав Київ у перші роки після Другої світової війни – архівні фото

To Top
Ще новини ⬇
Головна
Назад
Розділи
Важливі
Lite
Пошук
×