Дніпро — одна з найбільших річок Європи, відомих ще з давніх-давен. У давньогрецьких джерелах він згадується під назвою Борисфена, а у народі дістав поетичні назви: Славути та Славутича.

Надзвичайно важливе значення Дніпро завжди відігравав в історії Києва, а неймовірні панорами з видами на річку завжди привертали увагу не лише митців, художників та фотографів, але й звичайних киян. А мальовничі краєвиди Дніпра, зображені на листівках чи фотографіях часто відправлялися знайомим, родичам чи друзям, як сувенір на згадку про Київ.

До дня Дніпра, який відзначався 7 липня, «Вечірній Київ» спільно з Центральним державним аудіовізуальним та електронним архівом підготували добірку унікальних старовинних світлин, що демонструють, як виглядав Дніпро наприкінці ХІХ — початку XX століття, передає НСН.

Панорама набережної Подолу, вид на Андріївську церкву, Церкву Різдва Христового та Поштову площу. Світлина початку XX століття

Човнова станція на березі Дніпра та панорама Подолу у ХІХ столітті

Вид міста Києва зі сторони р. Дніпро у першій половині ХІХ століття

1911 рік. Набережна Дніпра та вид на сад Купецького зібрання

1915 рік. Панорама Дніпра та вид на церкву і кладовище на Аскольдовій могилі

Вид з річки Дніпро на Видубицький монастир

1916 рік. Чудовий Дніпро на заході сонця

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