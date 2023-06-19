Який вигляд мав Київ у перші роки після Другої світової війни – архівні фото столиці періоду 1945-1949 років.

Під час Другої світової війни, у 1941 році, центр Києва був фактично знищений комуністами, які після захоплення міста німецькими військами влаштували серію вибухів. Вже 1943 року столицю почали активно відбудовувати усі містяни, щоб відродити її красу та затишок.

Унікальне фото того періоду були опубліковані у спільноті “Спрага”: в Києві цікаво” у соціальній мережі Facebook, передає НСН. Тут можна роздивитись, якою була столиця понад 75 років тому.

“Київ періоду 1945–1949 років. Дуже незвичайний, на наш сьогоднішній погляд. Деякі місця просто не впізнати, деякі знайомі. Але славне місто знову ожило, після вогняного урагану війни, і показує себе з кращого боку”, йдеться в повідомленні.

Як додає “Обозреватель”, 24 вересня 1941 року почалися вибухи будівель у центрі міста, які замінували співробітники НКВС. Першим було підірвано будівлю магазину “Дитячий Світ” на розі Хрещатика та Прорізної вулиці.

Майже одночасно здетонували міни, закладені чекістами у сусідніх будинках. Згодом будинок за будинком було підірвано весь Хрещатик та квартали довколишніх вулиць. В 1943 році після звільнення почалися роботи з відновлення вулиці, розчищали дорогу, розбирали завали. У відновлювальних роботах брало участь усе населення міста.

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