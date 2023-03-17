Останнім часом тарифи у Київстар, Vodafone та lifecell зросли, тому українці шукають найвигідніші для себе тарифні плани.

НСН розповідає, на що варто звернути уваги, які є бюджетні пропозиції від мобільних операторів.

Київстар

Київстар пропонує вигідний тариф – «Love UA Контракт».

Підключити його можна лише за паспортом. До тарифу входять 15 ГБ мобільного інтернету та 1200 хвилин на дзвінки на номери інших операторів та міські. Крім того, 38 додатків не тарифікуються. Вартість тарифу складає 150 грн/місяць.

Vodafone

Vodafone пропонує тариф «Red Turbo». Ціна даного тарифу 125 гривень. В пакет входить 1000 хвилин на всі номери, безлімітний інтернет .

Lifecell

Мобільний оператор Lifecell пропонує кілька бюджетних тарифних пакетів.

Наприклад, тариф «Просто Лайф», до якого входять 8 ГБ Інтернету та 300 хвилин на всі мобільні номери по Україні. Після закінчення – безліміт на номери всередині мережі. Вартість тарифу складає 90 грн/4 тижні – при перенесенні номера.

Також є знижки для студентів та тарифної підписки. Якщо номер зареєстрований, то вартість складає 110 грн./4 тижні. Стандартна ціна – 120 грн/4 тижні.

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