Найважча ситуація на Дніпрі: у 4 областях оголосили червоний рівень небезпеки через весняну повінь

У чотирьох областях України оголосили червоний рівень небезпеки через весняну повінь, ще у двох регіонах – помаранчевий. Найважча ситуація на Дніпрі.

Про це повідомив начальник відділу гідрологічних прогнозів «Укргідрометцентру» ДСНС Ілля Перевозчиков, передає НСН.

Так, на Київщині та Чернігівщині — помаранчевий рівень, а в Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях — червоний. За словами Перевозчикова, найважча ситуація на річці Дніпро.

Пік водопілля очікується на 18-28 квітня. Востаннє повінь такого масштабу спостерігалася у 2013 році.

«Точно сказати про дату, на яку припаде пік водопілля, неможливо, тому що це — процес гідродинаміки, тобто руху води по руслу. У нас є, за прогностичними даними, період 10 днів, з 18 по 28 квітня. Саме в цей період ми очікуємо проходження максимальних рівнів», пояснив Ілля Перевозчиков.

Загалом зараз в українських областях підтоплено понад 1500 дворогосподарств і понад 9 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, розповів речник ДСНС Олександр Хорунжий. Найбільше постраждали Чернігівська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Київська, Черкаська та Полтавська області.

Сезонне підняття води фіксують у річках Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

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