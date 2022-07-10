Що буде з безробітними, які відмовляються від суспільно корисних робіт

Якщо протягом місяця для безробітних не знайдеться робочого місця, їм запропонують участь у суспільно корисних роботах, характер та обсяг яких визначатиметься місцевими військовими адміністраціями. Такі умови викладено у постанові Кабміну, що стосується зайнятості безробітних у воєнний час.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

“В умовах повномасштабної війни нам потрібно мобілізувати всі можливі ресурси для перемоги над російськими окупантами”, наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Відповідно до цієї концепції, у воєнний час держава не може дозволити собі розкіш утримувати безробітних упродовж року за гроші з бюджету. Усі працездатні громадяни мають або воювати, або працювати.

Залучати до суспільно корисних робіт планують лише придатних за станом здоров’я осіб. Якщо ж людина придатна для роботи, їй запропонують:

ремонтно-відновлювальні роботи, які виконуються на об’єктах забезпечення життєдіяльності;

розбір завалів, розчищення залізничних колій та автомобільних доріг;

будівництво захисних споруд цивільного захисту, створення найпростіших укриттів, протизсувних, протипаводкових, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення;

ремонт і будівництво житлових приміщень;

роботи з підтримки готовності захисних споруд цивільного захисту для використання за призначенням та їхньої експлуатації, пристосування існуючих наземних чи підземних приміщень під найпростіші укриття;

вантажно-розвантажувальні роботи, що виконуються на залізницях, у портах тощо;

сільськогосподарські роботи (весняно-польові роботи, збирання врожаю, заготівля сіна);

надання допомоги населенню, насамперед особам з інвалідністю, дітям, літнім громадянам, хворим та іншим особам, які не мають змоги самостійно протидіяти несприятливим факторам техногенного, природного та військового характеру;

організація забезпечення життєдіяльності громадян, які постраждали внаслідок бойових дій;

роботи із забезпечення сталого функціонування об’єктів підвищеної безпеки у разі надзвичайних ситуацій;

роботи, пов’язані з підтриманням громадського порядку;

упорядкування, відновлення та благоустрій прибережних смуг, природних джерел та водосховищ, русел річок, зміцнення дамб, мостових споруд;

заготівля дров для опалювального сезону;

ліквідація стихійних звалищ та облаштування полігонів твердих побутових відходів.

У разі відмови від суспільно корисних робіт безробітного знімають із реєстрації у центрі зайнятості та припиняють йому виплати. Суспільно корисні роботи будуть оплачуватись – у розмірі мінімальної зарплати 6500 гривень.

Відмова від суспільно корисних робіт під час воєнного стану розцінюватиметься як “небажання сприяти власному працевлаштуванню”, йдеться у Постанові Кабміну про організацію суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану.

Відповідно до законодавства, у мирний час загальна тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 360 календарних днів (у передпенсійному віці – не більше 720 календарних днів) протягом двох років від дня її призначення. Але в період дії карантину (який у зв’язку з пандемією коронавірусу ми продовжили до 31 серпня 2022 року) тривалість виплати такої допомоги становить максимум – 270 календарних днів.

Статус безробітного та відповідний посібник надаються з першого дня реєстрації у центрі зайнятості.