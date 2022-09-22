Студентам заборонили виїжджати за кордон – в чому причина

Студентам чоловічої статі, які навчаються у закордонних закладах вищої освіти (ЗВО), заборонили виїжджати за кордон під час дії воєнного стану.

Як стало відомо NNS, про це в коментарі LIGA.Life розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, вище військове керівництво з 14 вересня скасувало можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками через масові підробки документів.

“Раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчались за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання, каже Демченко. – Прикордонники цю норму виконували, забезпечуючи пропуск. Проте останні місяці почались масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном”.

За статистикою ДПСУ, лише за липень-серпень на кордоні виявили близько 600 осіб, які використали підроблені документи про навчання у закордонних навчальних закладах.

Зважаючи на це, додає речник прикордонників, вище військове керівництво ухвалило нове рішення – з 14 вересня скасувати можливість пропуску навіть цій категорії громадян.

“Тож на сьогодні чоловіків-студентів через кордон не пропускають”, заявляє Демченко.

Він додає, що за Постановою Уряду від 27 січня 1995 р. № 57, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України, чоловіки-студенти іноземних навчальних закладів не входять у перелік винятків, яким дозволений перетин кордону.

“Це питання може бути вирішене, якщо внесуть зміни до постанови уряду № 57”, додає речник.

Нагадаємо, чоловікам-громадянам України від 18 до 60 років заборонено залишати межі України на час дії воєнного стану.

Чоловікам призовного віку хочуть дозволити виїзд за кордон за 13 тисяч гривень – законопроект