Снігова гроза: у Києві зафіксували рідкісну природну аномалію (відео)

Снігова гроза у столиці: ввечері 4 березня кияни чули в місті звуки, схожі на вибухи. Втім, жодного відношення до бойових дій вони не мають, в столиці спостерігається рідкісне метеорологічне явище: випав крижаний сніг та одночасно вдарила блискавка із громом, передає НСН.

На відео, які публікують у соцмережах видно, як раптово налітає снігова буря, з’являється блискавка, а після цього чутно гучний грім.

Синоптики попереджають, що вранці 5 березня в столиці також очікується сильний вітер пориви сягатимуть 15-18 м/с, повідомляє КМДА.

Що таке снігова гроза

Це рідкісне метеорологічне явище. Гроза, при якій замість зливового дощу випадає зливовий сніг, крижаний дощ або крижана крупа. На Землі трапляється приблизно 5-6 разів на рік.

Особливе явище виникає взимку або напровесні на березі великих незамерзлих водойм або при високій вологості, наприклад у субтропіках в зимовий сезон дощів. Найчастіше спостерігається в Північній Америці.

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