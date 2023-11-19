Снайпер СБУ ліквідував окупанта з дистанції у 3,8 км – встановлено світовий рекорд (відео)

Снайпер СБУ ліквідував російського окупанта з відстані майже 4000 метрів. В СБУ заявляють про світовий рекорд.

Про це повідомляють пресслужбі СБУ, передає НСН з посиланням на zaxid.net.

Снайпер Служби безпеки України встановив світовий рекорд результативного пострілу. Він ліквідував російського військового з відстані у 3800 метрів.

При цьому зазначається, що попередній рекорд становив 3540 метрів.

У повідомленні йдеться, що український снайпер робив постріл з української гвинтівки «Володар Обрію» (Horizon’s Lord).

Важить така снайперська гвинтівка від 15 до 17 кілограмів. «Володар обрію», кажуть військові ЗСУ, пробиває броню БТРа та БМП.

В СБУ додали, що на відео чітко видно влучання в окупанта і переляк загарбників, що стояли поруч.

«Снайпери СБУ змінюють правила світового снайпінгу, демонструючи вміння ефективно працювати на фантастичних дистанціях», зазначили у пресслужбі.

Снайпер СБУ ліквідував окупанта з дистанції у 3,8 км. Відео

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