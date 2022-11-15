Тепер допомогу по безробіттю будуть виплачувати лише до 90 днів. Її максимальний розмір – не більше однієї мінімальної зарплати станом на 1 січня календарного року.

Про це в інтерв’ю “Вечірньому Києву” розповів директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич, передає NNS.

В Україні вступило у дію нове законодавство про зайнятість. Зміни у законодавстві стосуються як безробітних, так і роботодавців.

Як виплачуватимуть допомогу по безробіттю у період дії воєнного стану

“На період воєнного стану законодавець зменшив обсяги і межі підтримки безробітним. Тепер допомогу по безробіттю будуть виплачувати лише до 90 днів. Її максимальний розмір — не більше однієї мінімальної зарплати станом на 1 січня календарного року. А якщо безробітний перебуває понад 30 днів за кордоном, то на 31-й день взагалі втрачає право на виплати”, зазначив Білич.

тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів. Безробітним строк виплати допомоги по безробіттю яких на дату набрання чинності цим Законом перевищує 90 днів, виплата допомоги по безробіттю припиняється через 30 календарних днів;

максимальний розмір допомоги по безробіттю не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня календарного року;

допомога по безробіттю призначається з першого дня після дня надання статусу безробітного;

виплата допомоги по безробіттю припиняється з 31 календарного дня від дня перетину зареєстрованим безробітним державного кордону України.

Які нововведення для безробітних

У мирний час для застрахованих осіб розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений для цієї категорії осіб:

до 3 років страхового стажу — допомога призначається на 180 календарних днів (розмір допомоги 50 % від середньої заробітної плати);

від 3 до 6 років — 210 календарних днів (55 %);

від 6 до 12 років — 240 календарних днів (60 %);

від 12 до 18 років — 270 календарних днів (65 %);

від 18 до 24 років — 300 календарних днів (70 %);

від 24 до 30 років — 330 календарних днів (75 %);

понад 30 років — 360 календарних днів (80 %).

Для осіб які не мають страхового стажу, тривалість виплати допомоги не може перевищувати 120 календарних днів у встановленому мінімальному розмірі допомоги по безробіттю.

“Та якщо у безробітного страховий стаж налічує не менше 15 років і якщо він протягом 15 років, що передували місяцю надання статусу зареєстрованого безробітного, не отримував допомогу по безробіттю, то її розмір збільшується”, додає Віктор Білич.

Також змінено підхід до поняття відповідної роботи.

Під час підбору підходящої роботи враховується заробітна плата у розмірі:

не нижче розміру заробітної плати за останнім місцем роботи — для осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного, протягом 90 календарних днів з дня надання статусу безробітного;

60% розміру заробітної плати за останнім місцем роботи — для осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного з 91-го по 180-й календарний день;

мінімальної заробітної плати для роботи на умовах повного робочого часу для осіб, які перебувають у статусі безробітного понад 180 календарних днів.

Висновок очевидний: чим довше людина перебуває в статусі безробітного, тим більше вона втрачає.

Також законом розширено доступність програми по наданню ваучерів на навчання для підвищення конкурентоздатності на ринку праці. Такий документ дає право пройти перепідготовку, підвищити кваліфікацію за професіями та спеціальностями у закладах освіти чи у роботодавця.

Насамперед, мають право отримати ваучери дві категорії осіб. Це:

громадяни, звільнені з військової служби після участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України;

громадяни з інвалідністю за відсутності підходящої роботи, а також особи, які у період дії воєнного стану отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення бойових дій.

Джерело: Вечірній Київ