Підготовка до зими – скільки коштують дрова в Україні

Українців попередили, що зима буде важкою. Тому люди почали завчасно готуватися до холодів і купувати все для обігріву оселі. Скільки коштують дрова зараз?

Про це пише РБК-Україна, передає НСН.

Скільки коштують дрова в Україні

Ціни на дрова залежать від виду дерева, а також від вигляду, у якому їх продають – колодами чи уже колоті.

На сайті drovaugol пропонують дрова за наступними цінами:

дуб – 1310 грн за 1 м куб. щільно складений колодами, або ж 1360 грн – за рубані дрова

береза – 1000 грн за 1 м куб. щільно складена колодами, або ж 1200 грн – за рубані дрова

вільха – 920 грн за 1 м куб. щільно складена колодами, або ж 1120 грн – за рубані дрова

сосна – 920 грн за 1 м куб. щільно складена колодами, або ж 1070 грн – за рубані дрова

Ці ціни відповідають середньостатистичним по Україні.

Які дрова найкраще підходять для обігріву будинку

Найкраще всього використовувати листяні породи, бо вони довго горять і віддають багато тепла. А ще вони не містять смолистих речовин, тому не виділяють гар під час горіння.

Також годяться плодові дерева, але їх краще використовувати для камінів, бо вони виділяють приємні аромати.

Не найкращим варіантом для опалення будинків є соснові дрова. Вони під час горіння дають багато диму, швидко горять і мають низьку тепловіддачу.

Скільки треба дров на зиму

У середньому для опалення будинку площею 100 кв. м на зиму потрібно близько 10 м куб. дубових дров. Ця цифра може коригуватися в залежності від утеплення будинку й наскільки холодною буде зима. Тому варто заготовити дрова із запасом. Також врахуйте, що у дуба – найкраща тепловіддача. Якщо купуєте інші види деревини, то потрібна більша кількість.

При мінімальних оцінках, заготовити дрова на зиму коштуватиме щонайменше 13 тис. грн. При цьому потрібно ще буде оплатити доставку – тут ціна у кожної компанії різна.

Дрова найкраще купувати влітку, оскільки ближче до опалювального сезону скоріш за все вони зростуть у ціні. На це може вплинути підвищений попит, а також ріст курсу долара.

Також врахуйте той факт, що якщо купите свіжоспиляну деревину, їй потрібно буде висохнути до зими, щоб краще горіти.

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