Стало відомо, скільки треба здати у макулатуру книг російських письменників, щоб купити новий iPhone 14.

Після початку повномасштабної війни, яку розв’язала росія, бібліотеки та навіть пересічні українці почали позбавлятися книг російських авторів та російських видавництв.

Як передає NNS, видання MC.today підрахувало, скільки треба здати макулатури, щоб придбати iPhone 14.

Спочатку дізнаємося, які версії телефону та за якою ціною продаватимуться в Україні:

наймолодша модель iPhone 14 на 128 ГБ коштує 41 499₴. За версію на 256 ГБ просять 46 499₴, а 512 ГБ обійдуться вже в 56 499₴;

iPhone 14 Plus на 128 ГБ коштує 46 999₴, версія на 256 ГБ – 51 999₴, а за топові 512 ГБ просять 61 999₴;

новий iPhone 14 Pro з 128 ГБ обійдеться в 52 499₴, версія на 256 ГБ – 57 499₴, модель з 512 ГБ пам’яті – 67 499₴, а терабайтом – 77 499₴;

топовий iPhone 14 Pro Max стартує з 57 499₴ за версію 128 ГБ, модель із 256 ГБ віддадуть за 62 499₴, 512 ГБ коштує 72 499₴, а максимальні 1 ТБ пропонують за 82 499₴.

Середня вартість купівлі макулатури по Україні, зокрема книг, від 3 грн. Виходить, що для придбання найдешевшого iPhone 14 у версії 128 ГБ потрібно зібрати й здати 13833 кг паперу.

А для купівлі найкрутішої версії iPhone 14 Pro Max на 1 ТБ доведеться збирати 27,5 тонни макулатури.