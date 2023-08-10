Які штрафи за прослуховування російської музики хочуть ввести в Україні – названо суми

В Україні пропонують ввести покарання за використання російської музики в громадських місцях. Порушникам доведеться платити чималі штрафи.

Про це НСН повідомляє з посиланням на картку відповідного законопроєкту №9547, який зареєстровано у Раді.

Так, пропонується внести зміни до Закону від 19 червня 2022 року “Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора”.

На думку авторів, зміни необхідні для викорінення сепаратистських настроїв у населення, які можуть створюватись саме через культуру.

“Такі продукти часто за своєю суттю були інформаційними спецопераціями, спрямованими на ослаблення нашої держави. Саме тому слід вживати дієвих заходів щодо обмеження музичного продукту держави-агресора на території України”, йдеться у пояснювальній записці.

Який максимальний штраф за використання російської музики можуть ввести

За публічне виконання, показ, демонстрацію, сповіщення у закладах торгівлі, громадського харчування, сфери послуг музичних фонограм, відеограм, музичних кліпів, їхніх елементів, інших творів, розповсюдження яких заборонено, можна отримати штраф:

від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 8 500 гривень;

за повторне порушення від 1 000 до 1 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 000 до 25 500 гривень.

Відповідно до статті 15 Закону України “Про культуру” заборонено також публічно виконувати фонограми, відеограми та показувати музичні кліпи, участь в яких беруть громадяни РФ.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора.

Зокрема, публічне виконання та демонстрація, а також використання фонограм, відеограм та музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресію заборонені.

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