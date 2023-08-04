Посилення штрафів за російську музику підтримав мовний омбудсмен

Мовний омбудсмен підтримав підвищення штрафів за російську музику, передає НСН.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь підтримав збільшення штрафів за використання забороненого російського музичного продукту.

Він наголосив, що такий крок щодо продукту держави-агресора — це одна зі складових справжньої боротьби на мовному фронті.

Заява опублікована на сайті Уповноваженого із захисту державної мови.

“Токсична кремлівська музика, ставши елементом ворожої пропаганди, вже не буде псувати український інформаційний простір. Слухати музику російських артистів, які схвалюють агресію проти України, роблять злочинні заяви, заперечують воєнні злочини — безвідповідально, аморально, підступно”, зазначив Тарас Кремінь.

Він уточнив, що від початку повномасштабного вторгнення з ефірів українських радіостанцій зникли російськомовні пісні. Однак ще трапляються випадки, коли заборонених кремлівських виконавців можна почути у закладах харчування, громадському транспорті чи на вулиці. Такі випадки викликають природне суспільне несприйняття і тому передбачає кращий захист мовних прав.

“Якщо ми дійсно захищаємо свій інформаційний простір і реально боремося з відвертими ворогами України, то і зброя має бути справжньою, а не піротехнічною”, відзначив уповноважений.

Він висловив сподівання, що штраф у 51 гривню за прослуховування заборонених російських пісень буде суттєво збільшений.

Що відомо про штрафи за прослуховування російської музики

1 серпня 2023 року парламентарі подали до Верховної Ради законопроєкт №9547. Пропонується за використання забороненого музичного продукту (фонограм, відеограм, музичних кліпів, їх елементів) збільшити розмір штрафу від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів. За повторне порушення загрожує 1000-1500 неоподатковуваних мінімумів. Відомо, що неоподатковуваний мінімум доходів громадян становить 17 грн.

У пояснювальній записці проєкту закону зазначається, що музичний продукт держави-агресора може впливати на сепаратистські настрої населення створюючи ілюзію привабливості російської ідентичності, наявності спільних інтересів, відмінних від інтересів решти населення України, породжуючи ціннісні суперечності. «Такі продукти часто по своїй суті були інформаційними спецопераціями, спрямованими на послаблення нашої держави

19 червня 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон, яким заборонила російську музику в українських медіа та громадському просторі.

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