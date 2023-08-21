Що відомо про літаки F16, які отримає Україна від Нідерландів та Данії

Нідерланди та Данія передадуть Україні літаки F16. Видання Defence Express розповіло, що про них відомо, передає НСН.

Видання пише, що виробництво літаків для європейських операторів F-16 локалізували ще наприкінці 70-х років XX століття у Нідерландах та Бельгії на заводах Fokker та SABCA, де вони вироблялись до середини 90-х років.

Перший F-16 для повітряних сил Нідерландів виготовили у 1979 році, а останній – у лютому 1992 року. Данія ж почала отримувати F-16 з січня 1980 року.

Всі літаки F-16 Повітряних сил Нідерландів та Данії проходили модернізацію з середини 90-х років до середини 2000-х за програмою Mid-Life Update – MLU. Їх також регулярно обслуговували для продовження строків експлуатації.

F-16 програми MLU відрізняється тим, що відбулась заміна радіолокаційної станції на AN/APG-66(V)2, яка має дальність виявлення цілей до 110 км.

До того ж, для використання високоточного озброєння додано можливість підвіски контейнерів типу Lantrin або Litening.

Також було оновлено бортовий комп’ютер, бортове індикаційне обладнання, системи РЕБ, навігації та зв’язку, польотів на низьких висотах.

F-16 версії MLU – повноцінний багатофункціональний винищувач, який може вести повітряний бій на дальностях понад 100 км та використовувати широкий набір високоточного озброєння.

При цьому слід зауважити, що деякі винищувачі можуть пройти певні додаткові модернізації, особливо враховуючи графіки їх передачі, які будуть розтягнуті у часі.

Зазначається, що завдяки розвинутим та опрацьованим програмам модернізацій та продовження строків експлуатації, F-16 буде у строю ще довгий час. Це підтверджує й те, що літаки F-16C/D, які почали виробляти у середині 90-х років, будуть у строю в США ще до 2050-х років. Однак сказано також, що експлуатація винищувачів в умовах війни швидше вичерпує ресурс машин.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Данія надасть Україні 19 літаків F-16.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські пілоти та інженери вже почали навчання в Данії.

Прем’єрка Данії Фредеріксен заявила, що перші F-16 Данія відправить Україні ближче до Нового року, йдеться про приблизно 6 одиниць.

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