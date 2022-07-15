Що таке цільова мобілізація, кого вона стосується і чим відрізняється від загальної мобілізації.

Донедавна під цільовою мобілізацією мали на увазі запобігання та ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, але у зв’язку зі значиними руйнуваннями на українських територіях, які звільнили від російських окупаційних військ, поняття було розширене Кабінетом міністрів.

Тепер мобілізованих за такою формою можуть залучити до усунення наслідків боїв на звільнених територіях.

Юристка Любов Лукашук розповіла виданню “Свої”, як працює цільова мобілізація, передає NNS.

Цільова мобілізація відрізняється від інших видів тим, що громадян залучають виключно для ліквідації наслідків воєнних дій на відповідних територіях. Тобто призовники не братимуть участі у бойових діях і працюватимуть на територіях, попередньо оброблених спецслужбами – саперами, рятувальниками тощо.

Для чого потрібна цільова мобілізація

ліквідувати наслідки бойових дій та надзвичайних ситуацій;

усувати наслідки у населених пунктах та територіях, які постраждали;

вживати заходів щодо відновлення об’єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення населення.

За мобілізованим у такому порядку зберігають місце роботи, посаду та заробітну плату.

Під час цільової мобілізації для соціальних послуг можуть залучати працівників та волонтерів, які не мають документів, що підтверджують їх професійний рівень.

Також юристка зазначила, що проводити цільову мобілізацію можуть тільки після завершення бойових дій, а терміни та обсяги мобілізації визначає президент України.

Нагадуємо, від початку повномасштабного вторгнення росії в Україні діє загальна мобілізація, яку продовжено до 23 серпня.

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