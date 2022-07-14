Деякі категорії громадян на особливий період не підлягають призову – кого не торкнеться мобілізація в армію

Деякі категорії чоловіків на особливий період не підлягають призову до армії. Хто має право не призуватись на військову службу

Наукові співробітники, аспіранти та докторанти та ще кілька категорій людей на особливий період не підлягають призову до української армії під час загальної мобілізації в Україні.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Апостроф.

Мають право не призуватись на військову службу на особливий період:

здобувачі професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти;

помічники-стажери;

аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти.

Для доказу цього права при даних категоріях громадян має бути довідка з навчального закладу про навчання на денній або дуальній формі, яка має бути обов’язково прописана, оскільки заочна форма не підходить. Також як доказ підійдуть документи, що вказують на те, що людина є помічником-стажером, аспірантом або докторантом.

Також не підлягають мобілізації:

наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої та професійної вищої освіти, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь;

педагоги закладів професійної (професійно-технічної) освіти, закладів загальної середньої освіти, якщо вони працюють відповідно в установах вищої чи професійної вищої освіти, наукових установах та організаціях, установах професійної (професійно-технічної) або загальної середньої освіти за основним місцем роботи не менше ніж на 0,75 ставки.

У такому разі знадобиться довідка з навчального закладу про те, що там значиться працівник не менш як на 0,75 ставки.

Під час загальної мобілізації в Україні, повістки військовозобов’язаним вручають у різних місцях, у тому числі в церкві, і це є законноим. Однак, варто звертати увагу на те, як вона заповнена і хто її вручає, порушення деяких правил щодо цього можуть стати аргументом у суді, якщо громадянина намагаються притягнути до відповідальності за ігнорування повістки.

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