Зарплата мобілізованих: скільки отримують українські військовослужбовці

Багато військовозобов’язаних українців були призвані на службу під час мобілізації. Яка ж зарплата мобілізованих.

Про це повідомляє NNS з посиланням на матеріал Фактів ICTV.

Зарплата мобілізованих осіб

Зараз українські військові отримують грошові виплати, які складаються з двох частин.

Як пояснив міністр оборони Олексій Резніков, перша – це щомісячне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання та вислуги років тощо.

Друга частина – грошова винагорода, яка встановлена за ініціативою президента на період воєнного стану.

Тож мобілізований військовослужбовець, який не залучений до ведення бойових дій, отримує 30 тисяч гривень грошової винагороди на місяць.

А військові, які беруть участь у активних бойових діях – 100 тисяч гривень.

“Для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тис. грн на місяць, або приблизно 3 тис. грн на день”, пояснює Резніков.

Водночас щомісячну додаткову грошову винагороду 30 тисяч гривень також отримують військовослужбовці:

ЗСУ;

Служби безпеки України;

Служби зовнішньої розвідки;

головного управління розвідки Міністерства оборони;

Національної гвардії;

Державної прикордонної служби;

Управління державної охорони;

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації;

Державної спеціальної служби транспорту;

особи рядового й начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій;

поліцейські.

Виплати на демобілізацію

Після демобілізації мобілізовані отримують одноразову грошову допомогу.

Її розмір складає 4% місячного грошового забезпечення за кожен повний місяць служби, при цьому не менше ніж 25% місячного грошового забезпечення.

У разі загибелі мобілізованого військовослужбовця його родина отримує грошову компенсацію 15 млн грн.

Ці гроші розподіляються рівними частками на всіх отримувачів.

Чи отримуватиме мобілізований зарплату з довоєнного місця роботи

1 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт, за якими мобілізовані військовослужбовці більше не отримуватимуть середню заробітну плату, яку вони гарантовано отримували від роботодавця на час призову.

Тобто за мобілізованим зберігаються лише його місце роботи та посада.

Проте цей документ ще має підписати президент України, зміни почнуть діяти після офіційного оприлюднення законопроєкту.

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