Що таке соціальний рахунок? В якому банку його можна відкрити

Для того, щоб отримувати соціальні виплати, треба мати спеціальний соціальний рахунок у банку. Як його відкрити?

Про це розповідає NNS з посиланням на Факти ICTV.

Що таке соціальний рахунок

Це банківський рахунок (картка) на який здійснюється перерахунок різноманітних державних соціальних виплат. Зокрема це можуть бути різні види пенсій, стипендії, субсидії, декретні виплати, пільги, а також виплати з безробіття.

Для відкриття соціального рахунку потрібно звернутися до одного з українських банків, який дозволяє відкривати такі рахунки.

Варто пам’ятати, що отриману картку можна використовувати лише для отримання соцвиплат.

Так, у якому ж банку можна оформити карту і що для цього потрібно.

ПриватБанк

У цьому банку можна відкрити спеціальну Картку для виплат. Працівники ПриватБанку зазначили, що до цієї картки можна підключити будь-які соціальні, пенсійні чи зарплатні нарахування.

Аби її оформити потрібно звернутися у відділення банку, це займе близько 15 хвилин.

З собою потрібно мати:

паспорт;

індивідуальний податковий номер.

UKRSIBBANK

Соціальні картки цього банку призначені для отримання різних соціальних виплат та матеріальної допомоги від органів соціального захисту населення, Пенсійного фонду України, Фондів соціального страхування, з якими у банку укладено Договори.

Для відкриття карткового рахунку необхідно звернутись до найближчого відділення UKRSIBBANK та мати при собі:

паспорт громадянина України (або документ, що його замінює);

оригінал довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру (ІПН).

Ощадбанк

Оформити Картку для виплат від Ощадбанку можна онлайн, надіславши заявку, або у найближчому відділені.

Для оформлення онлайн:

Перейдіть за посиланням.

Вкажіть своє ім’я та номер телефону.

Натисніть Надіслати заявку.

Найближчим часом працівники банку зв’яжуться з вами, аби обговорити усі деталі оформлення.

Альфа банк

У цьому банку можна відкрити соціальну картку, призначену для отримання зарахувань від:

Управління праці та соціального захисту населення;

Державної служби зайнятості;

Пенсійного фонду України.

Оформити картку можна у будь-якому відділенні банку.

Після оформлення картки, ви самостійно маєте передати заяву для зарахування виплат до Пенсійного фонду або Управління праці та соціального захисту населення.

Аби замовити соціальну картку, необхідно мати такі документи:

паспорт;

виписку з Єдиного державного демографічного реєстру або довідку про реєстрацію щодо місця проживання (для ID-паспортів);

ІПН;

свідоцтво про народження дитини (для отримання допомоги по догляду за дитиною);

довідку про доходи, яка була надана Управлінням праці та соціального захисту населення (для отримання допомоги по безробіттю);

рішення про встановлення опіки (для отримання допомоги на дитину під опікою);

довідку з РАЦС про підстави внесення змін в книгу реєстрації відомостей про батька дитини та свідоцтво про народження дитини (для отримання допомоги одиноким матерям).

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