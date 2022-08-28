Як безробітним отримати субсидію – що потрібно зробити

Безробітні українці також можуть отримувати субсидію. Що треба зробити, щоб отримати соціальну підтримку.
Про це розповів заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини, передає NNS з посиланням на Факти.
Як отримати субсидію
Для отримання субсидії безробітним українцям потрібно зареєструватися у центрі зайнятості. Це взаємопов’язано з системою призначення фінансової підтримки, під час якої держава враховує доходи громадян.
За словами Музиченка, субсидія призначається з огляду на дохід, який члени домогосподарства мали попередні шість місяців.
“Зараз ситуація динамічна, картина доходів сім’ї може змінюватись кардинально у швидкому темпі. Ще на період карантину було передбачено: громадяни, які втратили роботу, зареєструвались в центрах зайнятості та отримують допомогу з безробіття, можуть звернутись та отримати субсидію не з урахуванням доходу за попередні шість місяців, а з урахуванням розміру допомоги з безробіття, яку вони отримували в попередньому місяці”,сказав заступник міністра.
Віталій Музиченко розповів алгоритм дій: у разі втрати роботи громадянин має право звернутися до центру зайнятості та стати на облік. Під час безробіття людина отримуватиме матеріальну допомогу, проте з наявного доходу держава призначатиме субсидію.
Субсидія — це одна з різновидів безповоротної соціальної допомоги від держави малозабезпеченим та соціально незахищеним громадянам (в тому числі й безробітним), яка має цільовий характер. З 2015 року під субсидією мають на увазі компенсацію частини оплати ЖКП.
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