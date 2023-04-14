Що таке «повна мобілізація» населення і кого можуть призвати в Україні

У «злитих» документах розвідки США згадується «повна мобілізація» в Україні. Там говориться, що тупикова ситуація у війні призведе до того, що Україна відправить на передову більше молодих людей, передає НСН.

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що такого поняття в українському законодавстві не існує, пише ТСН.ua.

Чи існує «повна мобілізація»

Чинним профільним законодавством про оборону не передбачене таке поняття як «повна мобілізація».

Згідно до ст. 4 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» мобілізація може бути загального або частковою. Інших видів мобілізації, зокрема «повної», не існує.

Указом президента України Володимира Зеленського (№ 65/2022 від 24.02.2022) було оголошено загальну мобілізацію, яка подовжувалася відповідними указами та станом на сьогодні проводиться і надалі на всій території України.

«Президент має діяти виключно в межах своїх повноважень та чинного законодавства. Тому оголосити про “повну” мобілізацію без відповідних змін в профільне законодавство неможливо», пояснила Марина Бекало.

Що буде у разі посилення мобілізації

Призов військовозобов’язаних під час мобілізації відбувається за відповідними мобілізаційними планами, пов’язані з необхідністю доукомплектування Збройних сил України. Їхній темп залежить від багатьох факторів, зокрема і від кількості втрат на фронті. Ця інформація є закритою від широкого розголосу, тому ми не можемо судити про посилення темпів або навпаки зниження темпів призовної кампанії.

«Умовно “всіх” призивати під час мобілізації як не могли так і не будуть, поки діє стаття 23 Закону про мобілізацію, яка містить вичерпний перелік категорії осіб, які не підлягають призову під час мобілізації», зазначила адвокатка.

Серед них: багатодітні батьки, особи з інвалідністю, особи які мають батьків або батьків дружини/чоловіка зі статусом інваліда І або ІІ групи, студенти, викладачі, тимчасово непридатні тощо.

Під мобілізацію підпадають усі військовозобов’язані, які були визнані придатними до служби та не мають жодних підстав для відстрочення.

Кого можуть мобілізувати

У разі посилення мобілізації можливо внести зміни до ст. 23 Закону про мобілізацію, звісно як і в будь-який інший закон, скоротивши підстави для надання відстрочки від призову під час мобілізації. Це компетенція Верховної Ради України.

«Поки що, наскільки мені відомо, жодних змін, законопроектів, які б обмежувати або скорочували перелік категорій осіб, що не підлягають мобілізації, не передбачається найближчим часом», зазначила Марина Бекало.

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