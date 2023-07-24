Що таке фальш-цілі та РЕБ, якими Росія намагається обдурити нашу ППО

Окупанти намагаються виснажити нашу систему протиповітряної оборони, використовуючи фальш-цілі та РЕБ.

Росія під час атак по Україні використовує так звані фальш-цілі або хибні цілі. Під цими поняттями маються на увазі ракети без бойових частин, безпілотники (БПЛА) та робота пристроїв радіоелектронної боротьби (РЕБ).

НСН з посиланням на ТСН пояснює, що таке “фальш-ціль” та навіщо її використовує ворог.

Ракети

Під час ракетних атак по Україні Росія запускає хибні цілі. Вони застосовуються ворогом, щоб виснажити нашу систему протиповітряної оборони та розосередити увагу. Крім того, чим більше випущено ракет – тим більша ймовірність, що хоч одна з них досягне своєї мети.

Хибні цілі – це ті самі ракети, але без бойової частини. Вони однаково несуть загрозу, адже “порожняк” летить у певну ціль, має вагу понад тонну, а все ракетне паливо не відпрацьовується під час польоту. Тому вона спричиняє вибух. Небезпечними також є уламки від ракети.

“Будь-яку повітряну ціль треба збивати. Просто ракети летять з бойовою частиною і без бойової частини. Х-55 – ракета, призначена для несення ядерного заряду. В неї просто не ставлять заряд, але ракета все одно летить, наприклад, з Х-101 поруч. Потім вони розділяються. Де яка ракета – незрозуміло. Тому що це визначити можна тільки коли вона впаде, по уламках. А так це летять ракети. І тут, і ту треба в будь-якому випадку збивати. На це витрачаються зенітні ракети. Тобто, щоб збити крилату, треба витратити зенітну. Може це буде NASAMS, це може бути Patriot, С-300, чи “Бук” – усе збиває крилату ракету. Але її треба виявити своєчасно і знищити”, прокоментував речник командування Повітряних сил Юрій Ігнат.

Безпілотники

Крім ракет, російська армія використовує безпілотники різних типів. Наприклад, “Орлан-10”, на який неможливо підвісити снаряд. Ворог застосовує такі БПЛА, щоб дізнатися, де розташовані українські системи ППО, а також відволікти та виснажити їх.

“Інколи ми не можемо встановити тип БПЛА, який саме – “Орлан”, чи не “Орлан”. Тому пишеться “БПЛА невстановленого типу”, який теж може імітувати, не імітувати, який є ціллю зрештою. Але він просто зроблений для того, щоб по ньому відпрацювали, щоб подивилися, де в нас ППО є. Працює, для того, щоб ми витратили на дешевий БПЛА, зроблений зі звичайних дешевих матеріалів, який летить просто в певному напрямку. Для того, щоб його збили і все. Теж такі цілі використовують”, пояснив Юрій Ігнат.

Робота РЕБ

Фальш-цілі також створюють пристрої радіоелектронної боротьби (РЕБ). Такі системи можуть бути наземного базування або вбудовані в літаки.

Вони роблять електромагнітні імпульси, які імітують наявність цілей у повітрі – вони з’являються на радарах. Російська армія застосовує РЕБ, зокрема, щоб дезорієнтувати українську ППО. Одночасно зі створенням фальш-цілей окупанти часто випускають ракети по Україні.

“Росія має потужні станції РЕБ, які вони застосовують по всій лінії розмежування. Де дистанційно дістають, там вони їх і застосовують. Але ці станції покликані не для цього, а щоб робити радіоперешкоди. РЕБ, зокрема, може засліплювати наші літальні апарати, ті ж самі безпілотники, можна впливати на їхню роботу засобами радіоелектронної боротьби. Плюс робити такі речі, як фальш-цілі. На радіолокаційному полі з’являється начебто повітряна ціль, якої насправді немає”, пояснив Ігнат.

Тактика Росії незмінна

Україна та Росія застосовують нові тактичні прийоми для досягнення того чи іншого результату на полі бою, але тактика застосування дронів та ракет однакова та незмінна, зазначив Юрій Ігнат.

“Вони спеціально створені для того, щоб долати систему ППО і бути малопомітними, завдавати ударів. Тому противник їх запускає відповідними маршрутами, там, де має інформацію, що в нас немає ППО, притискаючи якомога нижче до землі. Програмуючи їх так, щоб вони огинали рельєф місцевості, були менш помітними. А те, що вони застосовують ці ракети, це не є якась тактика, це вимушені їхні дії, тому що ракет не так багато, і вони змушують нас відпрацьовувати і по тих, і по тих (йдеться про бойові ракети і “порожняки” – Ред.). Тобто виснажують нашу ППО в плані боєкомплекту і розосереджують увагу. Їм потрібно, щоб ми витратили якомога більше. І чим більше ракет летить, тим більше шансів, що прилетить до цілі”, пояснив Юрій Ігнат.

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