Що означають символи на українських гривнях – детальний розбір (фото)

Окрім портретів видатних осіб є й інші символи на українських гривнях. Яке значення мають ці елементи.

Про це інформує НСН з посиланням на РБК-Україна.

50 гривень

На цій купюрі зображено історика, політика та громадського діяча Михайла Грушевського. Його заведено вважати перший президентом Української Народної Республіки, хоча це не так. Адже в ті часи такої посади як президент просто не існувало.

На лицьовій стороні разом із портретом Грушевського зображено графічний малюнок з ілюстрованої “Історії України”, яку й написав Михайло Сергійович. Також можемо розгледіти оптично-змінний елемент над графічним малюнком. Він слугує знаком того, що купюра не була підроблена.

Зворотна сторона купюри демонструє нам будинок Української Центральної Ради, головою якої був Михайло Грушевський. Нині це міський будинок вчителя в Києві. А позаду цього зображення видніється фігура робітника та селянки, які були розміщені на 100-гривневій купюрі УНР.

100 гривень

Усім відомо, що на 100-гривневій купюрі зображено українського поета Тараса Шевченка. Поруч із ним викарбувані слова з його твору “Свою Україну любіть”:

“Свою Україну любіть.

Любіть її… во врем’я люте,

В остатню, тяжкую мінуту

За неї Господа моліть”

А над цими рядками видно захисний елемент типу SPARK. Це також оптичне зображення, яке змінюватиме свій колір залежно від кута нахилу.

На іншій стороні купюри зображено червоний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Цей корпус є найстарішим з усіх цього закладу навчання.

200 гривень

На наступній банкноті зображена та, на чий день народження нардепи планують перенести 8 Березня. Так, це Леся Українка. До слова, вона є єдиною жінкою, яку зобразили на українських грошах.

Біля портрета поетеси аналогічно до Шевченка написаний уривок із її однойменного твору:

“За правду, браття, єднаймось щиро,

Єдиний маєм правий шлях”

На цій купюрі також є оптично-змінне зображення для перевірки справжності банкноти. Воно повинне змінювати свій колір від пурпурного до золотисто-зеленого.

Інший бік 200 гривень демонструє в’їзну вежу Луцького замку. Вона була зведена князем Галицько-Волинського князівства ще у 14 столітті.

500 гривень

Передостання за величиною номіналу українська купюра зображує філософа та поета Григорія Сковороду. Поруч із ним бачимо його авторський малюнок до власного твору. На ньому зображено фонтан з написом “Нерівна усім рівність”. Цієї філософії дотримувався діяч за життя.

Як і на попередніх купюрах є захисний елемент, що змінює свій колір.

Зворотна сторона банкноти показує Києво-Могилянську академію, одним із найвідоміших вихованців якої є Григорій Сковорода.

1 000 гривень

Ця купюра є досить молодою в грошовому обігу України. Її ввели у жовтні 2019 року та зобразили українського науковця Володимира Вернадського.

Щодо його національності можна почути суперечки, адже він народився та помер у Росії. Та попри це здебільшого Вернадський працював в Україні та вірив у її майбутнє.

Це підтверджують його слова, викарбувані на купюрі: “Я вірю у велике майбуття і України, й Української академії наук…”

Відповідно до всіх купюр нового зразка на банкноті присутній елемент захисту. У цьому випадку це зображення зі стилізованих фрагментів кристалічної решітки та рослинного орнаменту.

На іншому боці банкноти зображено будівлю Президії Національної академії наук України, що є досить очевидним.

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