Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що означають слова очільника Міноборони США Ллойда Остіна про “вирішальну фазу війни” в Україні.

Жданов каже, що сьогодні почалося “змагання” між Україною та росією щодо того, хто перший підготує резерв.

Як передає NNS, про це військовий експерт розповів 24 каналу.

Очільник Міноборони США Ллойд Остін вважає, що зараз настала “вирішальна фаза війни” в Україні, тому колективна підтримка країн Заходу є життєво важливою Києву.

За словами Жданова, сьогодні почалася гонитва між Україною та росією між тим, хто перший збере резерв.

“Або ми сформуємо угруповання військ для проведення контрнаступу за допомогою наших західних партнерів, або росія накопичить резерви й ми отримаємо нову хвилю наступу з боку країни-агресорки”, сказав Жданов.

На його думку, в цьому й полягає “визначальна стадія”, про яку говорили в міноборони США.

“Я так розумію, дата готовності до наступу з обох сторін – це друга половина серпня. Хто перший матиме готові резерви, той виграє цю “гонитву” й зможе першим почати наступ”, додав Олег Жданов.

Нагадаємо, у середу, 20 липня, відбулася зустріч міністрів оборони західних країн “Рамштайн-4”. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що ця зустріч була дуже корисною, оскільки багато держав погодилися озброєнням допомагати ЗСУ.

Відео: вирішальний етап – Жданов назвав дату готовності обох сторін до наступу

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що бойові дії в Україні перебувають на вирішальній стадії й США запевнюють Київ у неухильній підтримці. Натомість намір росії протриматися довше за українців – це черговий прорахунок кремля.

Також американський міністр запевнив, що США твердо дотримуються зобов’язань.

Він також заявив, що владімір путін переоцінив військову потужність росії та водночас недооцінив українців.

Фото: колаж Факти ICTV

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