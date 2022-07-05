Росія знову “анонсувала” ракетні удари по Україні: які міста під прицілом

Росія знову “анонсувала” ракетні удари по Україні. Міністерство оборони рф оприлюднило перелік цивільних об’єктів в українських містах, які ЗСУ нібито використовуються у військових цілях. Досвід показує, що ці об’єкти справді можуть стати цілями для російських атак.

Відповідне повідомлення опубліковано у Telegram-каналі міноборони рф, з посиланням на zn.ua передає NNS.

З повідомлення зрозуміло, що під ударом ризикують опинитися такі міста: Сіверськ та Щербинівка Донецької області, Одеса та Харків. Як стверджують силовики країни-агресора, різні цивільні об’єкти у цих містах зараз ЗСУ використовує у військових цілях. Далі цитуємо повідомлення міноборони рф.

у Сіверську “Донецької Народної Республіки” у школі № 2 (вул. Богдана Хмельницького) розміщено бронетехніку, великокаліберну артилерію та РСЗВ українських озброєних формувань, а у спортзалі під приводом нібито забезпечення безпеки утримують мешканців прилеглих будинків;

в Одесі на території школи № 25 (вул. Академіка Філатова) дислоковано підрозділи ЗСУ та територіальної оборони, а в безпосередній близькості від навчального закладу розміщено важку техніку та артилерію;

у Щербинівці “Донецької Народної Республіки” у школі № 21 (вул. Дзержинського) українськими націоналістами обладнано вогневі позиції та снайперські точки, підходи до будівлі заміновані, але про це місцеве населення навмисне не повідомлено;

у Харкові на нижніх та верхніх поверхах житлових будинків (вул. Римарська) бойовики територіальної оборони обладнали вогневі позиції, при цьому місцевим жителям заборонено залишати свої квартири, а всі спроби громадян евакуюватися до безпечних районів жорстко припиняються.

Нагадаємо, у вівторок, 28 червня, російські окупаційні війська вдарили по території Криворізької ТЕС. Цей обстріл вони також анонсували повідомленням, що на території ТЕC нібито перебували українські військові.

Росія обстрілює Україну ракетами для ядерних ударів – розвідка