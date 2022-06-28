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Росія “анонсувала” удар по ТЕС на Дніпропетровщині

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на Дніпропетровщині

Росія «анонсувала» вибух або обстріл Криворізької теплоелектростанції на Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК, спираючись на заяву офіційного представника міністерства оборони рф, передає NNS.

«Поширена міністерством оборони країни-агресора інформація щодо наявності озброєних осіб на території ДТЕК Криворізька ТЕС є абсолютним фейком», запевняють в енергохолдингу.

В ДТЕК кажуть, що жодного озброєння на території промислового підприємства немає і ніколи не було. На станції присутні лише працівники ТЕС, які забезпечують її роботу.

«Подібні заяви посадових осіб країни-агресора компанія розцінює як виправдання можливості чергового терористичного акту, організованого окупаційними військами на об’єкт громадянської інфраструктури України»,заявили в ДТЕК.

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Криворізька ТЕС одна з найбільших теплових електростанцій України.

Вона розташована за 20 км на захід від районного центру Апостолове і за 2 км від Зеленодольська. Ці населені пункти часто бувають під обстрілами росіян.

Нагадаємо, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово–розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Він назвав це терактом.

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