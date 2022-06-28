Росія “анонсувала” удар по ТЕС на Дніпропетровщині

Росія «анонсувала» вибух або обстріл Криворізької теплоелектростанції на Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК, спираючись на заяву офіційного представника міністерства оборони рф, передає NNS.

«Поширена міністерством оборони країни-агресора інформація щодо наявності озброєних осіб на території ДТЕК Криворізька ТЕС є абсолютним фейком», запевняють в енергохолдингу.

В ДТЕК кажуть, що жодного озброєння на території промислового підприємства немає і ніколи не було. На станції присутні лише працівники ТЕС, які забезпечують її роботу.

«Подібні заяви посадових осіб країни-агресора компанія розцінює як виправдання можливості чергового терористичного акту, організованого окупаційними військами на об’єкт громадянської інфраструктури України», заявили в ДТЕК.

Криворізька ТЕС одна з найбільших теплових електростанцій України.

Вона розташована за 20 км на захід від районного центру Апостолове і за 2 км від Зеленодольська. Ці населені пункти часто бувають під обстрілами росіян.

Нагадаємо, російські війська 27 червня завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово–розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський заявив, що атака по торговому центрі в місті Кременчук не була випадковою, а жертви можуть бути значними. Він назвав це терактом.

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