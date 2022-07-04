Росія обстрілює Україну ракетами для ядерних ударів – розвідка

Росія обстрілює Україну старими радянськими ракети Х-22, які призначені для нанесення ядерних ударів. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, – передає NNS.

‘Це не просто старі радянські ракети Х-22, це ракета, яка була призначена для нанесення ядерних ударів. Тому у неї показник точності плюс-мінус кілометр – це взагалі було нормально. Вона призначена для нанесення ядерних ударів, а вони стріляють звичайної боєголовкою’, – заявив він, підкресливши, що ракети не мають тієї точності, яку хотіли б мати росіяни.

Тобто, при використанні таких ракет виникають великі ризики, що вони влучать у випадкові об’єкти, жодним чином не пов’язані із військовою інфраструктурою. Що ми і бачимо мало не щодня.

Буданов додав, що ракетна загроза з боку Росії ще є.

Довідково про ракети Х-22

Х-22 «Буря» (виріб Д-2, відповідно до класифікації НАТО — AS-4 Kitchen — «Кухня») — радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета повітряного базування великої дальності. Входить до складу авіаційного ракетного комплексу К-22.

Призначалась для ураження радіолокаційно-контрастних точкових (авіаносці) і групових цілей (авіаносних ударних груп), за допомогою спеціальної (ядерної) або фугасно-кумулятивної бойової частини.

Під час російсько-української війни в 2022 році стала знаряддям численних злочинів скоєних російськими загарбниками, зокрема: ракетний удар по торговельному центру Riviera, по торговельному центру в Кременчуці, по житловому будинку в Сергіївці та інші.

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