В Нацгвардії розповіли, чому Росія стала частіше бити ракетами по Україні

Росія збільшила удари ракетами по Україні. В Національній гвардії назвали причину

Збільшення ворожих ракетних ударів по всій території України, зокрема сьогоднішні атаки на столицю, є реакцією агресора на набуття державою статусу кандидата в члени ЄС.

Таку точку зору в ефірі інформаційного телемарафону озвучив речник Національної гвардії України Руслан Музичук. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Прямий.

“Це тактика випаленої землі і тримання у напрузі суспільства. Це також викликано низкою успішних політичних рішень щодо України, які мали місце цього тижня”, – пояснив він.

Музичук також нагадав, що в акваторії Чорного моря росіяни тримають напоготові свої кораблі-ракетоносці.

Зазначимо, співголова Європейської ради з міжнародних відносин Карл Більдт вважає, що обстріл Києва може бути сигналом країнам «Великої сімки», які 26 червня зібрались на саміті в Німеччині.

Як відомо, вранці 26 червня Росія завдала ракетного удару по Шевченківському району Києва. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро людей, відомо про одного загиблого.

Також повідомлялося про два вибухи в районі Черкас.

Внаслідок ракетного удару російських військових по Сарнах на Рівненщині 25 червня загинули четверо осіб.

Як відомо, 23 червня лідери 27 країн ЄС на саміті Європейської ради підтримали надання статусу кандидата в члени ЄС Україні й Молдові.

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