Який ракетний запас має росія і коли він закінчиться

Чи великий ракетний запас в росії, яку високоточну зброю використовує армія рф у вйні проти України і як довго Кремль може продовжувати ракетний терор українських міст.

Британська розвідка 9 травня в регулярному зведенні повідомила новину про виснаження запасів високоточних боєприпасів у росії. Британці стверджують, що дефіцит змушує росіян використовувати застарілі менш точні ракети.

За оцінками Міноборони України, росія відстріляла по нашій території приблизно половину наявних ракет. Дані західних союзників відрізняються, до того ж значно. НВ порівняв різні оцінки та спробував класифікувати ракетний запас агресора, щоб зрозуміти, як довго ворог може бити по інфраструктурі країни, передає NNS.

СКІЛЬКИ РАКЕТ ВИПУСТИЛИ РОСІЯНИ

Є дві відповіді на це питання. У Генштабу ЗСУ — 800 ракетних ударів. У Пентагону — понад 2 тис. від початку російського вторгнення.

За версією українського Генштабу, рф здійснила близько 50 ракетних атак на українській території, випустивши майже 800 ракет. У середньому 16 ракет за одну атаку. Такі цифри назвав заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

Дані Громова — перша повна статистика ракетних атак росіян, оприлюднена нашими військовими. Раніше використання крилатих і балістичних ракет повітряного та наземного базування проти України озвучували лише у Пентагоні.

Юрій Ігнат, спікер командування ВПС України не зміг пояснити суттєву різницю у даних (800 ракет проти 2000 у Пентагону), але підтвердив показники, названі Громовим. Неофіційно в Генштабі визнають, що цифри американців все-таки точніші, оскільки у Вашингтону набагато більше засобів для відстеження: супутники, стратегічні розвідувальні безпілотники Global Hawk і загоризонтні радіолокаційні станції.

Повертаючись до даних Генштабу: Громов також назвав головні атакувальні платформи ракетних пусків по Україні — це оперативно-тактичні комплекси Іскандер — 213 випущених ракет, радянська Точка-У — 61. Решта — крилаті ракети морського базування з військових кораблів і підводних човнів Чорноморського і каспійського флоту (Калібр), а також повітряного базування — з бомбардувальників Ту-95, Ту-160, Ту-22, винищувачів СУ (сімейство ракет Х-101, Х-555 та ін.) — у сумі 235 одиниць. Найчастіше пуски ракет літаками проводилися з боку Краснодарського та Ставропольського країв із Бєлгородської області.

РАКЕТНИЙ ЗАПАС АГРЕСОРА

Іскандери. Оспіваний російською пропагандою, відносно сучасний балістичний ракетний комплекс рф, прийнятий на озброєння у 2006 році. Іскандер-М може вражати цілі на відстані 500 км. Запущена ракета важить приблизно 4 тонни, розвиває швидкість до 2 тис. м/с із набором висоти до 50 км. Ракети можуть нести варіанти боєголовок: осколково-фугасні, проникні та фугасно-запальні й ядерні частини. Іскандер призначений для знищення реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), артилерії, аеродромів з авіацією, командних пунктів і вузлів зв’язку.

Наприкінці квітня Генштаб ЗСУ повідомив про нове розгортання пускових установок Іскандер-М у Бєлгородській області, за 60 км, за іншими даними, за 40 км, від кордону з Україною. Цей комплекс може використовувати два типи ракет — балістичну та крилату. Балістичні мають потужнішу бойову частину, а крилаті здатні летіти на висоті до 100 м над землею за складнішою траєкторією. Одна з останніх цілей — удар по мосту у Дніпрі.

Військовий експерт Сергій Згурець наголошує на виснаженні запасів ракет для комплексів Іскандера-М. За його даними, взятих із доступних експерту джерел у США та Україні, — із 900 балістичних ракет у росіян залишилося — 200.

«Даних щодо крилатих ракет немає, але, вважаю, ці показники не є великими», зазначив він в інтерв’ю Радіо НВ.

Калібр. Універсальна крилата ракета, яка може запускатися з морських платформ — крейсерів, фрегатів, ракетних катерів, підводних човнів, і наземних ракетних комплексів. За даними Міноборони України, у Чорному морі зосереджено сім російських кораблів із ракетними установками Калібр. Їхній сумарний залп може становити до 50 ракет.

На озброєнні армії РФ із 2012 року. Маса — понад 2 тонни. Бойова частина сягає півтонни. Максимальна дальність — до 2,5 тис. км. В Україні росіяни використовували Калібри, зокрема, для ударів по цивільних цілях у Харкові та Одесі.

Російський Калібр — це доопрацьована радянська технологія 1980-х, яку копіювали з американської крилатої ракети Tomahawk. Також може мати ядерний заряд.

Захист від таких ракет передбачає наявність ешелонованої сучасної ППО.

Згурець також наголошує на виснаженні арсеналу Калібрів у росіян. За його даними, крилатих ракет морського базування типу 3М-14 Калібр в арсеналі рф залишилося орієнтовно 350 — приблизно з 500 ракет, вироблених і накопичених ворогом до широкомасштабної агресії.

Точка-У. Це комплекс радянської епохи, який використовується також і у ЗСУ. У 1970-х роках Точка вважалася проривом у ракетобудуванні, але сьогодні дуже застаріла. Сучасна версія важить 1,8 тонни, а дальність — 120 км. Ракета може оснащуватися як традиційним боєзарядом, так і тактичною ядерною боєголовкою.

Даних щодо кількості Точок-У знайти не вдалося. Експерти запевняють, що радянських ракет у росіян із надлишком. Їхній головний мінус у низькій точності.

Сімейство крилатих ракет повітряного базування «Х».

Х-59 — радянська модернізована ракета. Вага близько 1 т з дальністю заявленого ураження цілей до 500 км, бойова частина — 300 кг.

Згурець каже, що з кінця березня росіяни використовують — від 4 до 15 таких ракет на добу з бомбардувальників Су-24М. Зокрема, ними били по Рубіжному. На думку військового аналітика Тома Купера, 60% ракет цього типу виходять з ладу при спробі застосування і є занадто неточними, а їхня дальність не перевищує 100−150 км.

Х-555 — маса бойової частини до 400 кг, важить близько 1,5 т. Дальність до 2 тис. км, Х-101 — крилата ракета випускається з 2013 року. Дальність близько 5,5 тис. км. Обидві запускаються зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 і Ту-160. Можуть нести ядерну боєголовку потужністю вибуху 1 Мт.

Згурець вважає, що велика кількість ударів російської авіації по військових, цивільних та інфраструктурних об’єктах припадає на ці два типи дорогих ракет — Х-101 і Х-555. Вони досить точні, але їхні запаси теж вичерпуються — за його оцінками, перед війною у ворога було близько 400 ракет Х-101, а зараз до 200. До початку війни у Х-555 — до 800 ракет.

Х-22 — радянська крилата ракета, що вироблялася в 1960—1970-х роках для ураження авіаносців. Дальність до 600 км, заправляється токсичним паливом. Може нести ядерну боєголовку 1 Мт або фугасно-кумулятивну бойову частину до 960 кг. Вперше була застосована 9 травня у російській війні проти України у прифронтовій зоні на Донеччині. Використовуються бомбардувальниками Ту-22. Аналітик Том Купер відверто знущається щодо точності застосування цієї зброї, оскільки навіть у 1970-х зразок показував відхилення від заданої цілі на кілька кілометрів.

Х-32. Вдосконалена версія Х-22. Вперше було використано 6 травня для удару по Краматорську.

Кількість ракет у росіян типу Х-22 і Х-32 у відкритих джерелах даних знайти не вдалося.

СКІЛЬКИ ЩЕ ВИСТАЧИТЬ РАКЕТ ПУТІНУ?

За даними джерел New York Times у Пентагоні, росія витратила значну частину арсеналу високоточної зброї, такої як крилаті ракети і балістичні ракети малої та середньої дальності. Нещодавно Майкл Кофман, американський військовий аналітик Центру військово-морського аналізу США написав у Twitter, що росія почала використовувати протикорабельні ракети Онікс із наземних цілей на Одещині. Це також є показник дефіциту високоточних боєприпасів.

«Це дорога система використовувалася у другорядній ролі», написав аналітик на початку травня.

Поділяє думку Кофмана і вашингтонський Інститут вивчення війни (ISW).

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України пояснила, що росія використала трохи більше половини наявного ракетного арсеналу, але, каже, рф зберігає ресурси і запаси комплектуючих для виробництва ракет на певний час.

Те, що росіяни називають високоточною зброєю, насправді такою не є, сказав раніше в інтерв’ю НВ військовий аналітик Том Купер. За його словами, похибка є досить великою для ураження конкретних об’єктів і становить не менше 30 метрів. Орієнтовно, за оцінкою Купера, російські ракети вражають цілі в половині випадків.

Тарас Чмут, військовий аналітик під час ефіру «Право на поплаву» розповів, що частіше застосування росіянами радянських ракет можна пояснити їхнім бажанням позбавитися надлишку застарілих запасів.

«Наприклад, „Точку“ (У — ред.) можна розстрілювати і таким чином її утилізувати. Це те, що росіяни робили у Сирії. Тепер це летить по нас. Вона не надто точна: десь не долетить, десь ми зіб’ємо, а вони просто запустять їх більше», пояснює він.

У травні статистика випущених ракет в Україні становить від 8 до 20 ракет на добу в різних регіонах України. Колишній начальник штабу Повітряних сил ЗСУ Артур Артеменко в інтерв’ю Радіо Свобода високо оцінив ефективність сил ППО України. Вона становить 30%. Іншими словами, Україна збиває третину випущених ракет по своїй території.

Зрештою у росії залишається маса радянських запасів «точок» та авіаційних ракет 50-річної давнини — це зброя сумнівної надійності, непідтвердженої дальності та невисокої точності.

Сучасніших ракет типу Іскандер і Калібр, Х-555 і Х-101 ворогу вистачить на роки воєнних дій в економрежимі. Отже, Україні доведеться постійно інвестувати у створення протиракетної оборони всієї країни в найближчому майбутньому.