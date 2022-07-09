Колишній головнокомандувач армії США в Європі, генерал Бен Ходжес вважає, що росія усвідомлює свою нездатність до будь-яких проривів.

Про це він сказав в ефірі телеканалу “Еспресо”, передає NNS.

“Не думаю, що російській армії вдасться дійти до Одеси чи Києва. Вони намагатимуться закріпитися на захоплених територіях, щоб заявити про свої проміжні перемоги, бо усвідомлюють відсутність своїх потужностей, аби просуватися вперед. В кремлі сподіваються, що Заходу забракне терпіння, зацікавленості, бажання продовжувати надавати підтримку. Росія вдасться до укріплення своїх позицій. Українські війська вестимуть невеликі бої. Армія рф чітко усвідомлює своє виснаження”, наголосив Ходжес.

Також генерал додав, що Україна щодня стає міцнішою завдяки поставці озброєння.

“Окупанти не спроможні компенсувати свої бойові втрати, тому і спрямовують зусилля на вивезення зброї та військових з Калінінграда, з кордонів Фінляндії, з Криму, а також з закутків рф. Їм бракує людського ресурсу. Вони вичікують можливості, аби взяти паузу й відновитися, щоб продовжити наступальні дії наступного року. Звісно ми не хочемо дати їм такої змоги. Росіян слід знешкоджувати тут і зараз, особливо коли їм нічого іншого не залишається, як завдавати артилерійських ударів. Це чудовий шанс для України й підозрюю, що Генеральний штаб ЗСУ вичікує такої можливості, нарощуючи свої потужності та здійснюючи належну підготовку”, наголосив Ходжес.

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